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Російські ракети стали небезпечнішими. Ігнат зробив тривожну заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Російські ракети стали небезпечнішими. Ігнат зробив тривожну заяву
Росіяни модернізували ракету «Іскандер-М»
фото з відкритих джерел

Росіяни удосконалили свої ракети «Іскандер-М», які атакують по балістичній траєкторії

Російська армія модернізувала свої балістичні ракети «Іскандер-М», через що системи Patriot можуть працювати менш ефективно. Як інформує «Главком», про це розповів голова управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За його словами, в України та партнерів є інформація про те, що росіяни удосконалили свої ракети «Іскандер-М», які атакують по балістичній траєкторії.

«Ідеться про відстріл радіолокаційних пасток, які кожна ракета може відстрілювати вже під час заходу на ціль. Відповідно, системи Patriot, які мають перехоплювати ціль, можуть не так ефективно спрацьовувати», – пояснив Ігнат.

Крім того, балістичні ракети летять не по прямій траєкторії, а здійснюють маневри. Отже, системі Patriot, яка збиває балістику і вираховує точку перехоплення ракет, важче її передбачити.

Водночас Ігнат зазначив, що ці фактори лише ускладнюють процес перехоплення балістичних ракет і роботу систем ППО, а не унеможливлюють їх.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 24 травня, Росія атакувала Україну. Системи ППО збили шість балістичних ракет та знешкодили 245 ворожих БпЛА. РФ вдарила по Україні 14-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрог, Єйськ, Брянськ – РФ, окупованого Криму. Атаковано Київ, Дніпропетровщину, Одещину та Запорізьку область.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Сирени повітряної тривоги розірвали небо над Києвом близько 22:00. Згодом кияни почули потужні вибухи. Ворог атакував область та столицю ударними БпЛА. Близько 00:30 російські війська запустили балістичні ракети по Києву.

Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста.

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Ввечері 23 травня російські війська здійснили чергову атаку дронів на столицю та Київщину. Внаслідок ворожого обстрілу поранено чоловіка та жінку. Вони отримали осколкові поранення стегна. Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.

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Теги: росія кияни ворог системи ППО балістичні ракети Юрій Ігнат

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