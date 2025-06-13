Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували Україну «шахедами» та балістикою: які області постраждали

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували Україну «шахедами» та балістикою: які області постраждали
Сили ППО знешкодили 43 ворожі БпЛА
фото з відкритих джерел

Повітряні сили відзвітували про наслідки нічної атаки на Україну

У ніч проти 13 червня російські терористи атакували Україну 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дрони запускали із Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Також окупанти атакували Україну чотирьма балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» із Воронезької та Ростовської області.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 28 – збито вогневими засобами ураження, 15 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев'ятьох локаціях.

Нагадаємо, триває 1206-й день повномасштабної війни. За минулу добу відбулося 209 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 78 авіаційних ударів, скинув 124 керовані бомби. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 108 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3135 дронів-камікадзе.

Читайте також:

Теги: ЗСУ окупанти війна Повітряні сили ЗСУ дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У день Росії втрати окупантів сягнули 1 млн осіб
У день Росії втрати окупантів сягнули 1 млн осіб
Вчора, 07:36
За даними СБУ, ворожим агентом виявився 41-річний комірник місцевого підприємства, якого окупанти завербували через заборонену соцмережу «ВКонтакті»
Агент ФСБ коригував удари російських терористів по Києву: деталі від СБУ
9 червня, 10:17
За минулу добу відбулося 193 бойових зіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2025 року
8 червня, 08:45
Сили ППО знешкодили 61 ворожий БпЛА
Україну вночі атакували 95 дронів: зафіксовано щонайменше сім влучань
4 червня, 09:42
Курщина опинилась під атакою БпЛА: виникли пожежі
Курщина опинилась під атакою БпЛА: виникли пожежі
31 травня, 00:24
Сумський ТЦК порівняв службу в ЗСУ з грою Minecraft і нарвався на критику
Сумський ТЦК порівняв службу в ЗСУ з грою Minecraft і нарвався на критику
29 травня, 09:19
Військовослужбовці 56 ОМПБр Кіндер та Сюрприз
Брати-близнюки у ЗСУ отримали незвичні позивні
27 травня, 21:50
Росія розробила нову тактику атак дронами – Ігнат
Росія розробила нову тактику атак дронами – Ігнат
27 травня, 11:02
Путін впевнений, що зможе взяти під повний контроль чотири регіони України – Bloomberg
Путін впевнений, що зможе взяти під повний контроль чотири регіони України – Bloomberg
19 травня, 07:56

Події в Україні

Окупанти атакували Україну «шахедами» та балістикою: які області постраждали
Окупанти атакували Україну «шахедами» та балістикою: які області постраждали
Окупанти знайшли нове місце для запуску «шахедів» на території України
Окупанти знайшли нове місце для запуску «шахедів» на території України
Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2025 року
Втрати ворога станом на 13 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 13 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Яким є співвідношення сил на Сумщині: дані ISW
Яким є співвідношення сил на Сумщині: дані ISW
Окупанти захопили стратегічне село на Харківщині
Окупанти захопили стратегічне село на Харківщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 червня 2025
41K
Відомого філолога, що популяризував українську мову, викрито у втечі з країни
36K
Московська церква почала готуватися до окупації Сумщини (документ)
34K
Німеччина відмовилася передавати Україні ракети Taurus
11K
Військово-морські сили оцінили ймовірність захоплення Росією Одеси

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua