Окупанти атакували Україну «шахедами» та балістикою: які області постраждали

Повітряні сили відзвітували про наслідки нічної атаки на Україну

У ніч проти 13 червня російські терористи атакували Україну 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дрони запускали із Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Також окупанти атакували Україну чотирьма балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» із Воронезької та Ростовської області.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 28 – збито вогневими засобами ураження, 15 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев'ятьох локаціях.

Нагадаємо, триває 1206-й день повномасштабної війни. За минулу добу відбулося 209 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 78 авіаційних ударів, скинув 124 керовані бомби. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 108 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3135 дронів-камікадзе.