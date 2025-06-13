Головна Думки вголос Михайло Гончар
search button user button menu button
Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

Удари Ізраїлю по Ірану. Що буде з цінами на нафту?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Як відреагує ринок нафти на ірано-ізраїльську війну

Традиційно є так, що ціни на нафту різко стрибають відразу після початку будь-яких військових дій, що зачеплять основний планетарний нафтовий хаб – Перську затоку. Особливо, коли мова йде про ірано-ізраїльське протистояння.

Які тенденції поведінки цін на нафту можуть мати місце після почтаку ударів Ізраїлю по Ірану, за умови, що нафтова інфраструктура Ірану не стане ціллю атак:

  1. Нетривалий (2-3 тижні) ціновий стрибок, як реакція на ризик. Іран контролює Ормузьку протоку, через яку проходить 1/5 світової нафти. Навіть якщо фактично постачання не будуть порушені, спекуляції та премії за ризик призводять до зростання цін, що ми вже й спостерігаємо. Спекулянти завжди використовують будь-який привід, щоб сформувати цінову турбулентність на ринку й заробити швидкі гроші. Після того, як США вбили іранського генерала Касема Сулеймані у 2020 році, ціна нафти марки Brent наступного дня підскочила на понад 4%. Зараз маємо приблизно 13% зростання ($78,5 за барель Brent на 10.00 за Києвом), а $120 за барель «прогнозує» якраз  J.P. Morgan, один з тих традиційних банківських спекулянтів на ринку нафти, який своїми «прогнозами» і намагається розкручувати спіраль зростання цін.
  2. Подальша волатильність в умовах невизначеності, тобто чи можуть бойові дії призвести до ескалації в регіоні із залученням інших країн Затоки, призвести до блокади чи/та ударів у відповідь по нафтовій інфраструктурі третіх країн. Наприклад, як це було у вересні 2019 року, коли хусити за пару годин розгромили ударами іранських крилатих ракет та БПЛА 50% нафтоекспортних потужностей Саудівської Аравії і зняли з глобального ринку 5%(!) нафти. 20-відсотковий ціновий стрибок мав місце, а через пару тижнів усе заспокоїлось…  Тому, якщо ізраїльські удари будуть обмеженими, то після цього відбудеться деескалація, ціни відновляться протягом кількох тижнів.
  3. Якщо відбудеться ескалація, що спричинить збої в нафтовому трафіку Затоки, то ціни можуть залишатися підвищеними або зростати далі. Тут вже багато чого залежатиме від реакції ОПЕК+, наповненості стратегічних резервів США, Китаю, ЄС. Ні США, ні Китаю, ні ЄС високі ціни на нафту не потрібні. Від високих цін виграє лише Росія та … Іран. Тому Іран, за негласної підтримки й заохочення з боку Кремля, може вдатися до акцій помсти США, які так чи інакше підтримують Ізраїль, в зоні Затоки.

Для нас, в будь-якому випадку, нищення Ірану в плюс, оскільки режим аятолл є важливим союзником Росії – про іранські «шахеди» усім відомо. Тепер з високим ступенем ймовірності, іранська балістика не додасться до північнокорейської, бо значною мірою буде винищена в ході ізраїльських атак. Значною, але не повною.

Взагалі-то ізраїльські удари не призведуть до тотального ураження іранської ядерної та ракетної програм. Знову загальмують чи відкинуть трохи назад, але не більше. Без наземної операції «зачистки» Іран згодом усе відновить, власне як це вже й мало місце в минулому при спробах зупинити його ядерну програму чи то кібер-атаками, вбивствами ключових осіб чи диверсіями на виробництві. Але це вже інша тема…

П.С. Нам же своє робить. Не годиться робити такі тривалі перерви в нищенні нафтопереробної інфраструктури ворога. Навіщо давати йому можливість відновлюватися???

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Ізраїль Іран нафта ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр закордонних справ Норвегії наголосив, що Україна дотримується міжнародного права
Глава МЗС Норвегії відреагував на спецоперацію «Павутина»
2 червня, 07:17
За словами президента, нові санкційні рішення матимуть значний вплив на здатність РФ воювати з Україною
Зеленський розповів, коли армія РФ відчує вплив західних санкцій
28 травня, 15:54
Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ
Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ
28 травня, 10:55
Ефективність радіоелектронної боротьби проти оновлених «шахедів» знижується
The Economist проаналізував, скільки «шахедів» за ніч у майбутньому може випускати РФ
26 травня, 05:43
Адміністрація Дональда Трампа занепокоєна, що голова уряду Ізраїлю може діяти навіть без схвалення президента, сказав медіа представник США
Ізраїль готується швидко вдарити по ядерних обʼєктах Ірану: названо умову
22 травня, 10:37
МЗС Ірану стверджує, що переговори «ні до чого не приведуть», якщо Вашингтон вимагатиме відмовитися від збагачення урану
Іран поставив США ультиматум в ядерних переговорах
20 травня, 09:32
Штурмові підрозділи Сил оборони продовжують активні дії на прикордонні Курщини
Генштаб розповів, що відбувається на Курському напрямку
18 травня, 16:44
Що принесе Україні зустріч у Стамбулі: думки турецьких експертів розходяться
Що принесе Україні зустріч у Стамбулі: думки турецьких експертів розходяться
15 травня, 13:01
Знайомство Авербуха та Арзамасової відбулося на шоу «Льодовиковий період» у 2010 році
Одіозний російський фігурист прокоментував свою заяву про «15-річну жінку, в якої все було»
15 травня, 11:47

Михайло Гончар

Удари Ізраїлю по Ірану. Що буде з цінами на нафту?
Удари Ізраїлю по Ірану. Що буде з цінами на нафту?
Трамп умив руки і показав, що він за Путіна
Трамп умив руки і показав, що він за Путіна
НАТО не спрацювало. Що сталося на Балтиці та у повітряному просторі Естонії
НАТО не спрацювало. Що сталося на Балтиці та у повітряному просторі Естонії
Чому Росія припинила масовані ракетні удари?
Чому Росія припинила масовані ракетні удари?
Глобальні здирники готують розмін інтересів, або Трамп і Путін в дії
Глобальні здирники готують розмін інтересів, або Трамп і Путін в дії
Українські пілоти на французьких «Міражах» вже збивають цілі
Українські пілоти на французьких «Міражах» вже збивають цілі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 червня 2025
43K
Німеччина відмовилася передавати Україні ракети Taurus
40K
Московська церква почала готуватися до окупації Сумщини (документ)
11K
Помер звільнений з полону боєць Шаповалов, який рік мріяв про яблуко
9611
Триває понад 500 обшуків: поліція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua