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Знищено частину елітного спецназу – The Washington Post розкрив шокуючі втрати росіян

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Знищено частину елітного спецназу – The Washington Post розкрив шокуючі втрати росіян
В Україні загинули елітні військові сили РФ
фото:https://globalreporter.net

ЗСУ знищили три бригади елітного російського спецназу

Американська розвідка вважає, що три бригади російського спецназу за час повномасштабної війни з Україною втратили вбитими та пораненими до 90-95% особового складу. Про це пише видання The Washington Post з посиланням на документи Пентагону. 

У звіті розвідки не повідомляється, скільки підрозділів спецназу було вбито чи поранено в Україні, але джерело, посилаючись на перехоплені дані розвідки, стверджує, що в одному підрозділі – лише 346-му – було задіяно 900 осіб, а у строю залишилося 125 бійців.

Російський військовий експерт і старший науковий співробітник Інституту зовнішньої політики Роб Лі вважає, що російська мотострілецька піхота, доводячи свою неефективність, намагається компенсувати це за допомогою елітних десантників, морської піхоти та спецназу. На фронті, втім, всі спроби Росії є провальними.  За його словами,  від початку вторгнення і до минулої осені російські командири виставляли своїх найкраще підготовлених спецпризначенців, і таким чином втратили цінні фахівців, які мали цінні навички, як приміром, збір розвідувальної інформації та сама розвідка.

Крім того, The Washington Post пише про великі втрати у військовій техніці. Американська розвідка, вивчивши супутникові знімки, дійшла висновку, що 22 бригада спецназу ГРУ втратила приблизно половину бронеавтомобілів «Тигр» з початку війни.

Видання зазначає, що високі втрати серед елітних бійців можуть бути пов'язані з тим, що підрозділи, призначені для складних операцій, використовувалися у прямих бойових сутичках для посилення піхоти. У звіті американської розвідки йдеться, що поповнення цих втрат Росії може тривати довго.

Проблеми Росії дійсно посилює втрата таких досвідчених сил. У американських документах робиться висновок, що солдату спецназу потрібно щонайменше чотири роки професійної підготовки, тож Москві може знадобитися цілі десятиліття, щоб реорганізувати ці підрозділи. 

Швидке виснаження російських сил спеціального призначення змінило динаміку війни з самого початку, серйозно обмеживши здатність Москви використовувати таємну тактику для підтримки звичайних бойових операцій, кажуть оглядачі. Згідно з оцінкою з кінця 2022 року до початку цього року, офіційні особи США заявили, що приголомшливі втрати, яких зазнали ці підрозділи, вплинуть не лише на Україну, а й на інші частини світу, де діють російські сили.

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Теги: втрати документи розвідка

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