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Неприємний одинак: що відомо про підозрюваного у зливі секретних даних Пентагону

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Неприємний одинак: що відомо про підозрюваного у зливі секретних даних Пентагону
Підозрюваний Джек Тейшейра
фото з відкритих джерел

Підозрюваним є 21-річний службовець Національної повітряної гвардії штату Массачусетс на ім’я Джек Тейшейра

У справі про масовий злив секретних даних США було затримано підозрюваного. Ним є 21-річний службовець Національної повітряної гвардії штату Массачусетс на ім’я Джек Тейшейра. Видання CNN повідомило, ким насправді є затриманий хлопець. 

Джек Тейшейра провів дитинство у передмісті Провіденсу, штат Род-Айленд. Там він ходив до середньої школи Дайтон-Рехобот, яку закінчив у 2020 році.

Неприємний одинак: що відомо про підозрюваного у зливі секретних даних Пентагону фото 1

При цьому молодик ще в 2019 році вступив до Повітряної національної гвардії. Його офіційна робота – найманий співробітник Cyber ​​Transport Systems. Нещодавно Тейшейра отримав звання льотчика 1-го класу. Тейшейра навіть заробив одну медаль Військово-повітряних сил. Втім, як уточнює CNN, ця нагорода є доволі стандартною для льотчиків такого віку та звання.

Джек Тейшейра
Джек Тейшейра

Одні однокласники характеризують його, як самотнього хлопця, який захоплювався зброєю.

«Багато хто ставився до нього насторожено. Він був більш самотнім, і захоплення війною та зброєю зробило його неприємним для багатьох людей», – сказала Брук Клеатеро, яка навчалася в середній і старшій школах разом з Тейшейрою.

Інші згадують його як приємного та тихого хлопця, до якого іноді чіплялися. При цьому вони також підтверджують, що Тейшейра не мав багато друзів, а також його захоплення війною і зброєю.

Інші студенти, які побажали залишитися анонімними, сказали, що відчували більш загрозливу атмосферу від Тейшейри. За їхніми словами, хлопець робив коментарі, які вони сприймалися як расистські, або «бурмотів принизливі речі про людей собі під ніс».

Один учень згадав, як Тейшейра прийшов до школи у сорочці з AR-15 (штурмова гвинтівка) наступного дня після масової стрілянини у Лас-Вегасі у 2017 році.

«Тейшейра не поводився так, щоб люди відчували необхідність повідомити про нього поліції. Але він змусив мене нервувати», – сказав його інший колишній однокласник.

Зазначимо, що в Сполучених Штатах Америки затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central. Раніше ЗМІ повідомляли, що членами інтернет-групи переважно були молоді люди та підлітки, які об'єдналися на ґрунті спільної любові до зброї, расистських онлайн-мемів та відеоігор.

Нагадаємо, що в мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. Оприлюднення секретних даних відразу прокоментувала Банкова: Офісі президента заявили, що недавній злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

Відреагувала й українська розвідка: у нібито витоку секретних документів щодо українського контрнаступу сфабриковані цифри та дані з відкритих джерел. Росія навмисно поширює фейки для того, аби зірвати контрнаступ ЗСУ та уповільнити допомогу від союзників. Андрій Юсов зазначив, що у росіян насправді є мотивація для «витоку» даних та поширення вигаданої інформації.

До слова, американські високопосадовці вважають, що опубліковані документи могли бути змінені для того, щоб зменшити кількість російських втрат – витік секретних даних про контрнаступ: США назвали причетних.

Як відомо, США розслідують витік даних, їхня достовірність досі не підтверджена. Пентагон припускає, що дані могли бути опубліковані американцем, а не кимось із союзників: злиті документи Пентагону про український контрнаступ можуть бути підробкою.

Крім того, витік секретної інформації Пентагону свідчить про те, що США можуть шпигувати за керівництвом України.

До того ж унаслідок оприлюднення нібито секретних документів Пентагону журналісти знайшли документ, з якого зрозуміло, що США прослуховували телефонні розмови Володимира Зеленського. У звіті розвідки США, джерелом якого є сигнальна розвідка, йдеться, що Зеленський наприкінці лютого нібито «запропонував завдати ударів по скупченню російських військових у Ростовській області» за допомогою безпілотників, оскільки Україна не має далекобійної зброї, здатної долетіти так далеко. Звіт включає у себе перехоплені комунікації українського лідера. Це пояснює публічні заяви США щодо небажання надавати Україні ракетні комплекси великої дальності через побоювання, що Київ використає їх для ударів усередині Росії. Але Україна пообіцяла не використовувати для цього зброю, надану США.

Наразі США намагаються виправити ситуацію, яку називають одним із найбільших провалів американської розвідки: витік призвів до кризи у відносинах США з союзниками.

Теги: документи США Пентагон

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