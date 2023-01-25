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Фрідман и Авен продовжують контролювати український банк, – економіст Кушнірук

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Фрідман и Авен продовжують контролювати український банк, – економіст Кушнірук
Михайло Фрідман та Петро Авен
фото з відкритих джерел

Обидва посадовці досі неофіційно консультують Путіна

Російські олігархи з найближчого оточення Путіна Михайло Фрідман та Петро Авен зберігають свій вплив на український Sens-Bank (до грудня 2022 року – Альфа-банк) через болгарського економіста Сімеона Дянкова. На думку економіста Бориса Кушнірука, цей контроль став можливий завдяки активному лобіюванню інтересів фінустанови головою департаменту фінансового моніторингу НБУ Наталії Дегтярьової.

Про це Борис Кушнірук написав у блозі на Liga.net

Він посилається на доповідь американського видання BuzzFeed, що базується на інформації колишнього агента британської розвідки МІ-6. Згідно з цими даними, Фрідман та Авен були частиною російської схеми, пов'язаної з впливом на президентські вибори в США у 2016 році. Крім того, обидва посадовці досі неофіційно консультують Путіна, особливо що стосується Сполучених Штатів. Сам Петро Авен публічно вихвалявся, що зустрічається з російським диктатором двічі-тричі на рік.

У своєму блозі Борис Кушнірук називає ще одного діяча, про яку згадує Алла Комісаренко у своєму інтерв’ю – довірену особу для управління акціями підсанкійних акціонерів банку Сімеона Дянкова. Експерт нагадує, що у 2013-2015 роках той був ректором російської школи економіки, продовжував робити економічні доповіді під час окупації Донбасу та анексії Криму та не виступав з публічним засудженням війни.

За його словами, Альфа-банк так впевнено почувається в Україні, бо має серйозну підтримку в Національному банку – персонально з боку начальниці департаменту фінансового моніторингу НБУ Наталію Дегтярьову. Він нагадав, що у 2018 році Нацбанк не звільнив голову правління Альфа-банку Вікторію Михайльо, хоча за аналогічне порушення була звільнення керівниця ТАС Катерина Мелеш. Крім того, департамент Дегтярьової пропустив договори топ-менеджменту українського «Альфа-банку» про «золоті парашути», які передбачають, що ліквідність банку при націоналізації переходить до рук топів, а не України.

«Взагалі слід зазначити, що експерти вже відзначали роль Наталії Дегтярьової у «кришуванні» російського бізнесу в Україні. Зокрема, Дегтярьова закриває очі на роботу в Україні російського букмекера 1xbet, який фінансує російську армію, дозволяє банкам надавати розстрочку за кредитами, маніпулює у категоріях KYC, комплаєнсу, фінмоніторингу, інсайдерського кредитування, валютного контролю, корпоративного управління, адже ставлення до порушень безпосередньо залежить від трактувань», – зазначає Борис Кушнірук.

Експерт зазначив, що нещодавно у Києві відбулися протести проти Дегтярьової: учасники акції вийшли з плакатами «Альфа-Банк», геть із України!», «Дегтярьову на нари!» та «Альфа-самка, геть із Нацбанку». Крім того, протестувальники пригадали, що свого часу Дегтярьова працювала у «Промінвестбанку», яким володіє «Внешекономбанк» росії.

«Вважаю, що продовження роботи російського банку в Україні під час війни – це зона відповідальності СБУ. Як орган, який відповідає за національну безпеку. Тому що «Альфа-Банк» має величезний вплив на фінансовий ринок, контрагентів, бізнес, і як показує життя – на український політикум и владу А цим банком керують через Семіона Дянкова, як і раніше, Петро Авен і Михайло Фрідман. Ці люди, за твердженням правоохоронних органів США, є агентами путіна, які здійснювали спецоперацію щодо впливу на США. За це вони перебувають під санкціями. СБУ має звернути увагу на роботу російського банку під час війни та на чиновників, які покривають їхню антиукраїнську діяльність», – переконаний Борис Кушнірук.

Теги: вибори бізнес олігархи ринок звільнення Михайло Фрідман Нацбанк

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