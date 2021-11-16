  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    З'явилися деталі пожежі в будинку для літніх людей, де загинули п'ятеро осіб

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Жертвами пожежі у&nbsp;будинку для літніх людей в Дніпрі стали п'ятеро жінок - З'явилися деталі пожежі в будинку для літніх людей, де загинули п'ятеро осіб
    Жертвами пожежі у будинку для літніх людей в Дніпрі стали п'ятеро жінок
    фото: Людмила Денісова / Telegram

    Омбудсменка заявила, що як правило 90% приватних будинків для літніх людей порушують правила пожежної безпеки

    У будинку для літніх людей в Дніпрі, в якому в результаті загоряння проводки від чадного газу померли п'ять жінок, проживали 30 осіб. На даний момент інших мешканців перевозять в інший будинок. Про це повідомила у Telegram омбудсменка Людмила Денісова.

    За її словами, інцидент стався в будинку для літніх людей «Тепло любих».

    Будинок, де сталася пожежа фото: Людмила Денісова / Telegram
    Будинок, де сталася пожежа фото: Людмила Денісова / Telegram

    «У будинку проживали 30 осіб віком від 75 до 89 років, з яких 23 лежачих хворих. Як було встановлено працівником Секретаріату Уповноваженого, на другому поверсі будівлі, де знаходилися лежачі хворі, сталося замикання електричної проводки», – заявила Денісова.

    Вона додала, що постраждалим була надана необхідна медична допомога, госпіталізації вони не потребують. На даний момент їх транспортують в іншу будівлю цього закладу в Дніпрі.

    Денісова заявила, що як правило 90% приватних будинків для літніх людей порушують правила пожежної безпеки. Зокрема, на вікнах встановлені решітки, двері закриваються на замок, а ключі знаходяться у персоналу, технічне обслуговування вогнегасників не проводиться, а протипожежна сигналізація – відсутня.

    Як відомо, в Україні знову горів будинок для літніх людей: п’ятеро загиблих.

    Нагадаємо, 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці пожежі рятувальники виявили тіла 15 людей. Ще одна людина померла потім у лікарні від стресу.

    Будинок для літніх людей мав назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в шість тисяч гривень. Подобова ціна перебування ‒ від 450 гривень за добу.

    При цьому, «пансіонату» у Харкові, де загинули люди, за документами взагалі не існувало.

    Наприкінці січня у Києві розпочалися перевірки приватних «пансіонатів» для людей похилого віку. Кримінальні справи тоді порушили щодо дев’яти таких закладів.

    Теги: пожежа Дніпро смерть Людмила Денісова будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З'явилися деталі пожежі в будинку для літніх людей, де загинули п'ятеро осіб