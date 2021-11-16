З'явилися деталі пожежі в будинку для літніх людей, де загинули п'ятеро осіб

Жертвами пожежі у будинку для літніх людей в Дніпрі стали п'ятеро жінок

Омбудсменка заявила, що як правило 90% приватних будинків для літніх людей порушують правила пожежної безпеки

У будинку для літніх людей в Дніпрі, в якому в результаті загоряння проводки від чадного газу померли п'ять жінок, проживали 30 осіб. На даний момент інших мешканців перевозять в інший будинок. Про це повідомила у Telegram омбудсменка Людмила Денісова.

За її словами, інцидент стався в будинку для літніх людей «Тепло любих».

Будинок, де сталася пожежа фото: Людмила Денісова / Telegram

«У будинку проживали 30 осіб віком від 75 до 89 років, з яких 23 лежачих хворих. Як було встановлено працівником Секретаріату Уповноваженого, на другому поверсі будівлі, де знаходилися лежачі хворі, сталося замикання електричної проводки», – заявила Денісова.

Вона додала, що постраждалим була надана необхідна медична допомога, госпіталізації вони не потребують. На даний момент їх транспортують в іншу будівлю цього закладу в Дніпрі.

Денісова заявила, що як правило 90% приватних будинків для літніх людей порушують правила пожежної безпеки. Зокрема, на вікнах встановлені решітки, двері закриваються на замок, а ключі знаходяться у персоналу, технічне обслуговування вогнегасників не проводиться, а протипожежна сигналізація – відсутня.

Як відомо, в Україні знову горів будинок для літніх людей: п’ятеро загиблих.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці пожежі рятувальники виявили тіла 15 людей. Ще одна людина померла потім у лікарні від стресу.

Будинок для літніх людей мав назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в шість тисяч гривень. Подобова ціна перебування ‒ від 450 гривень за добу.

При цьому, «пансіонату» у Харкові, де загинули люди, за документами взагалі не існувало.

Наприкінці січня у Києві розпочалися перевірки приватних «пансіонатів» для людей похилого віку. Кримінальні справи тоді порушили щодо дев’яти таких закладів.