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Україна запропонувала допомогу Португалії для боротьби з лісовими пожежами

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Україна запропонувала допомогу Португалії для боротьби з лісовими пожежами
У Португалії тривають масштабні пожежі
фото з відкритих джерел

Україна запропонувала  свою допомогу Португалії на тлі лісових пожеж, які вирують у країні

Україна запропонувала свою підтримку Португалії, яка наразі потерпає від масштабних лісових пожеж. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на своєму офіційному Telegram-каналі.

«Португалія зараз страждає від масштабних пожеж, які охопили центральну та північну частини країни. На жаль, є загиблі та травмовані. Спека та шквальний вітер ускладнюють гасіння вогню. Тож запропонував пану Послу допомогу від українських рятувальників. ДСНС має спеціалізований пожежний літак та підготовлених фахівців для роботи в таких умовах. ДСНС має спеціалізований пожежний літак і підготовлених фахівців для роботи в таких умовах», – зазначив він.

Ігор Клименко, за дорученням президента Володимира Зеленського, провів зустріч із послом Португалії в Україні Антоніу Вашко Алвіш Машадо. На зустрічі українська сторона запропонувала допомогу у боротьбі з пожежами, що охопили центральну та північну частини Португалії. Висока температура та сильний вітер значно ускладнюють процес гасіння вогню.

Нагадаємо, у Португалії масштабно горять ліси: є загиблі.

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Теги: пожежа літак Португалія Ігор Клименко

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