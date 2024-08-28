ЗСУ вразили російський штурмовик Су-25

Літак Су-25 впав у полі на Донеччині

За словами військових, доля екіпажу поки невідома

Українські військові вразили російський штурмовик Су-25. Про це повідомили воїни підрозділу ППО 28-ї ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

«Доля екіпажу поки невідома, проте ми точно знаємо, що однією проблемою для нашої піхоти менше. Працюємо!», – повідомили військові.

Нагадаємо, 23 липня, українські військові збили російський бойовий літак Су-25 на Покровському напрямку. Літак у парі з іншим Су-25, намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили у липні два штурмовики Су-25. Перед цим це сталося 19 липня.