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Канада за крок від найбільшого для країни страйку пілотів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Канада за крок від найбільшого для країни страйку пілотів
У вересні на Канаду може чекати скасування тисяч авіарейсів
фото із відкритих джерел

Відразу 5 400 пілотів авіакомпанії Air Canada планують оголосити страйк

Проблеми найбільшого авіаперевізника Канади торкнуться 120 тис. пасажирів на день. Найбільше постраждають чотири аеропорти, пише Vancouverok.

Видання пояснює, що найбільша компанія країни Air Canada за крок від найбільшого  для Канади страйку пілотів. Відразу 5 400 пілотів підтвердили готовність включитися в акцію, яка торкнеться аеропортів Торонто, Монреаля, Ванкувера та Вінніпега.

Ймовірна дата страйку  – 17 вересня 2024 року. І поки не ясно, чи зможуть сторони домовитися, експерти порахували: через страйк щодобово скасовуватиметься близько 1000 рейсів. 

 Як прокоментував Шарлін Хаді, голова підрозділу Air Canada в Асоціації лінійних пілотів (ALPA), основною претензією профспілки є заробітна плата.

Нещодавно на великий страйк вийшли працівники авіакомпанії WestJet. І керівництво поступившись своїм страйкарям, погодилася збільшити компенсації працівникам відразу на 24% протягом чотирьох років. Тож тепер кваліфіковані працівники Air Canada заробляють приблизно вдвічі менше, ніж їхні колеги.

«Таким чином, ми перевозимо одних і тих самих пасажирів в одному повітряному просторі за тими самими маршрутами, і одні пілоти отримують платню значно вищу, ніж інші», – пояснив ЗМІ Хаді.

Як пояснює видання, в оголошенні про прийом на роботу авіаперевізник заявив, що капітан вузькофюзеляжного літака може заробляти від $215 тис. до $290 тис. на рік, пілот широкофюзеляжного – від $315 тис. плюс понаднормові та додаткові витрати. Крім того, авіакомпанія надає комплексні пільги, включаючи пенсійний план та щорічний заохочувальний план, проте цього виявилось замало і працівники прагнуть заробляти більше. 

До слова, за даними статистичного управління Канади, рівень вакансій у малому бізнесі у першому кварталі цього року становив 3,5%. А у тому ж будівництві – 5,1%, у готельному бізнесі – усі 4%. Але особливо гостро питання кадрів стоїть у громадському харчуванні. Ресторатори Канади заявили, що через брак кухарів їхні зарплати стрімко зростають. А слідом за ними і рахунки для гостей кафе та ресторанів.

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Теги: авіація Канада літак страйк пільги пілот зарплатня

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