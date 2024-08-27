Польща назвала умову, за якої може передати МіГ-29 для України

Передати польські МіГ-29 можуть лише після того, як польські Військово-повітряні сили будуть посилені новими літаками

Голова польського Міноборони заявив, що Польща ухвалює рішення через призму своєї безпеки й уже зробила для України все, що могла

Польща може передати Україні свої винищувачі МіГ-29, але тільки після того, як отримає більш сучасну заміну. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише Wirtualna Polska.

Голова польського Міноборони сказав, що розуміє прохання президента Володимира Зеленського щодо передачі Україні своїх винищувачів МіГ-29, але підкреслив, що Польща ухвалює рішення через призму своєї безпеки й уже зробила для України все, що могла.

«Я знаю, що Україні потрібні багато видів озброєнь, але наші партнери з України також повинні розуміти, що польська держава повинна зберігати свої можливості. І це є пріоритетом для мене як міністра оборони», – додав він.

Стосовно передання Україні польських МіГ-29 Косіняк-Камиш зазначив, що такі рішення можуть ухвалити лише після того, як польські Військово-повітряні сили будуть посилені новими літаками, зокрема замовленими у США F-35.

«Тільки після отримання нових літаків можна буде по-іншому розпоряджатися старими літаками, такими як МіГі-29, які зараз все ще використовуються зокрема для виконання місій із захисту польського повітряного простору. Тоді ми будемо ухвалювати рішення», – пояснив Владислав Косіняк-Камиш.

Перший із замовлених у США F-35, буде поставлений Польщі цієї середи, 28 серпня. При цьому першу партію винищувачів буде доставлено не раніше 2026 року.

Раніше ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич заявив, що польські літаки МіГ-29 можуть з'явитися в Україні приблизно через пів року. Однак це залежатиме від термінів їх заміни на нові американські F-35.

Нагадаємо, 8 липня у Варшаві президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Дональд Туск підписали безпекову угоду між Україною і Польщею. У ній, зокрема, передбачається «розгляд можливості передачі ескадрильї МіГ-29 без шкоди для безпеки Польщі та оперативних можливостей повітряних сил Польщі».

Тоді під час пресконференції у Варшаві Зеленський підкреслював, що Україна дуже розраховує на ці пострадянські літаки, які модернізовано за стандартами НАТО. Водночас Туск зазначав, що він не знає точної дати їх передачі Україні, оскільки зараз вони ще виконують місії з чергування у повітряному просторі НАТО.