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У Португалії масштабно горять ліси: є загиблі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Португалії масштабно горять ліси: є загиблі
У Португалії горять ліси
фото з відкритих джерел

Відомо про сімох загиблих внаслідок горіння лісів

Португалія зіткнулася з наймасштабнішими лісовими пожежами за останні роки. За даними Associated Press від 18 вересня, на території країни вирує понад 100 лісових пожеж, які призвели до трагічної загибелі сімох людей.

Ситуація вийшла з-під контролю за вихідні, змусивши владу оголосити надзвичайний стан у найбільш постраждалих районах. Триває евакуація населення з небезпечних зон.

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегро закликав поліцію посилити розслідування та знайти винних у виникненні пожеж. На допомогу Португалії у боротьбі зі стихією прийшли Іспанія, Франція, Італія та Марокко, надаючи необхідну підтримку у гасінні пожеж.

Ситуація залишається напруженою, і влада країни докладає всіх зусиль для подолання наслідків цієї масштабної катастрофи.

Нагадаємо, Ізраїль заявив про «нову фазу» війни.

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Теги: пожежа Португалія влада надзвичайний стан

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