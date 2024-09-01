Втрата F-16. The New York Times назвала можливі причини авіатрощі

Як пояснив колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський, до втрати F-16 могли призвести, зокрема, технічний стан літака, помилка пілота чи зовнішні фактори

За словами аналітиків, західні системи ППО та літаки F-16 ще ніколи не працювали разом у таких складних умовах, як під час російської атаки 26 серпня

«Дружній вогонь» із системи ППО Patriot, імовірно, не є причиною втрати Україною винищувача F-16. Американські та українські слідчі розглядають різні причини трагедії. Про це повідомляє The New York Times із покликанням на військових чиновників у США.

Видання наводить слова українських військових аналітиків, згідно з якими поки що занадто рано говорити про причини катастрофи винищувача. Експерти підкреслюють, що західні системи ППО та літаки F-16 ще ніколи не працювали разом у таких складних умовах, як під час найбільшої російської атаки 26 серпня.

«До втрати F-16 могло призвести багато речей, зокрема й технічний стан літака, помилка пілота, зовнішні фактори», – пояснив колишній офіцер Повітряних сил України Анатолій Храпчинський.

Він не виключає, що уламки знищеної ракети могли влучити у життєво важливу частину літака.

Нагадаємо, що 29 серпня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 та загибель пілота під час відбиття ракетного удару РФ. Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія Міноборони, яка працює в районі падіння літака.

Український пілот підполковник Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня. У Повітряному командуванні «Захід» Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот загинув під час під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару та знищив три крилаті ракети й один ударний БпЛА.

Після цієї катастрофи президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.