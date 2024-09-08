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Португалія закликає Європейський Союз готуватися до вступу України

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Португалія закликає Європейський Союз готуватися до вступу України
Португалія активно лобіює вступ України до Європейського союзу
фото з відкритих джерел

Країна хоче, щоб блок розпочав підготовку до цього можливого приєднання

Португалія активно підтримує вступ України до Європейського Союзу та закликає блок розпочати підготовку до цього процесу. Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел. Про це повідомляє Bloomberg.

«Ми дуже залучені до процесу розширення», – заявив міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел в інтерв'ю на полях Форуму Амброзетті, конференції, яка проходить на березі озера Комо на півночі Італії.

«Нам потрібно підготуватися до прийняття України в ЄС, коли це стане можливим», – додав він. Цей процес «зажадає фінансової та інституційної реформи, про яку ми маємо подбати негайно»

Ранжел підкреслив, що вступ України потребуватиме фінансових та інституційних реформ, які необхідно розпочати негайно. Він також зазначив, що український контрнаступ у Курській області змінив сприйняття балансу війни та закликав до переговорів про припинення конфлікту, які, на його думку, має очолити Київ.

Нагадаємо, Єврокомісія надасть Україні пакет гуманітарної допомоги на тлі обстрілів РФ.

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Теги: міністр Португалія

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