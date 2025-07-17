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18 липня скасовано годину запитань до уряду: нардеп пояснив причину

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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18 липня скасовано годину запитань до уряду: нардеп пояснив причину
Сьогодні Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду
фото: Telegram/Залізний нардеп

17 липня Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України

18 липня відмінили годину запитань до уряду, адже новий Кабмін має увійти в стан справ. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує «Главком».

«На завтра відмінили годину запитань до уряду…. тому що у нас новий уряд має увійти в стан справ», – йдеться у дописі.

18 липня скасовано годину запитань до уряду: нардеп пояснив причину фото 1
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Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України. Відповідне рішення підтримали 262 депутати. Юлія Свириденко стала 19-м прем’єр-міністром України і другою жінкою, яка обіймає відповідну посаду.

Також Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду. «За» проголосували 254 нардепи. У результаті перестановок в уряді кілька міністерств було реорганізовано. Так, Міністерство оборони об'єднали з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Міністерство економіки, Міністерство захисту довкілля та Мінагрополітики об'єднали в одне відомство. Міністерство соціальної політики отримало розширений функціонал – до нього приєднали повноваження Міністерства національної єдності. Посада міністра Кабінету міністрів ліквідована, її функції передано до Секретаріату уряду.

Також Верховна Рада перепризначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. «За» – 271 голос. А Денис Шмигаль став міністром оборони України.

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Теги: Кабмін уряд

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