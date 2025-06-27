Безугла назвала ідельного прем'єра

Безугла виділила кандидатуру Єрмака на пост прем'єр-міністра України

Народна депутатка Мар'яна Безугла на своїй сторінці у Facebook поділилась домислами про майбутнього кандидата на пост прем'єр-міністра України, інформує «Главком».

Спершу вона опублікувала світлину з віцепрем'єр-міністеркою та міністеркою економіки України Юлією Свириденко та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та підписала: «Чекаємо, готуємося. Ні, я про ту, яка праворуч».

А праворуч на фото саме Свириденко. Так, Безугла натякає, що Юлія Свириденко може стати новою прем'єр-міністеркою України.

Згодом нардепка звернула увагу на кандидатуру Єрмака. Вона зазначила: «Хоча, якби Єрмак став прем'єром, то все б опинилося на своїх місцях: і значимість, і повноваження, і керування виконавчою гілкою влади, і суб'єктність, і відповідальнісь. Ідеальний прем'єр?».

Так, Безугла продовжила роздумувати над кандидатом, який може очолити український уряд. І знову продовжила про Єрмака: «Коротше, вважаю, Андрію Борисовичу не варто ховатися за жінкою, а треба йти в прем’єри самому. Впевнена, що Президент би підтримав, і голосів у Раді би вистачило».

Нагадаємо, у матеріалі «Главкома» «Освіжити» Шмигаля. Чи реальна відставка прем’єра-рекордсмена?» зазначено, що основний мотив для заміни прем’єра, який називають співрозмовники «Главкома» в парламенті, – бажання Банкової продемонструвати хоча б якесь оновлення влади.

У першій половині року і серед еліт, і серед пересічних українців панували оптимістичні настрої щодо завершення війни та проведення виборів, але ближче до літа ці надії віддалилися на невизначений термін.

А якщо поміняти президента та Верховну Раду неможливо (і, скоріш за все, провести місцеві вибори також), то процедура зміни Кабміну – абсолютно робоча. Але в такому «оновленні» є очевидна проблема. Якщо Шмигаля і будуть змінювати, то явно не на самодостатню харизматичну фігуру, яка б символізувала нові підходи в уряді.

Прізвища на заміну Шмигалю називалися різні – перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко, віцепрем'єр-міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров…

Проте «глибинний народ» у більшості своїй навіть не знає цих персон та слабо уявляє, як вони виглядають. Тож суспільству навряд чи вдасться продати Свириденко замість Шмигаля у прем’єрському кріслі як революційну зміну. Навіть якщо піарники Банкової натхненно візьмуться «олюднювати» імідж голови уряду.