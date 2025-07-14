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Зеленський анонсував пріоритети для оновленого уряду

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Зеленський анонсував пріоритети для оновленого уряду
Зеленський: Ми обов’язково продовжимо збільшувати власне виробництво зброї
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Президент України розповів про пріоритети у виробництві зброї

Президент України Володимир Зеленський окреслив ключові пріоритети для оновленого уряду, серед яких нарощування власного виробництва зброї, розвиток оборонних проєктів та масштабна дерегуляція економіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента.

Володимир Зеленський заявив про невідкладну потребу збільшення частки власного виробництва зброї та назвав це «абсолютно чіткою ціллю».

«Ми обов’язково продовжимо збільшувати власне виробництво зброї та розвиток усіх наших оборонних проєктів – своїх, українських, та спільних із партнерами. І це одне з пріоритетних завдань для оновленого уряду», – заявив Зеленський.

Президент також підкреслив важливість участі України у глобальній технологічній конкуренції завдяки власним розробкам та спрямування більшої частини української економічної сили на забезпечення Сил оборони України.

Окрім оборонних завдань, Зеленський акцентував на необхідності дерегуляції та надання суспільству більше можливостей для розвитку внутрішнього потенціалу.

«Важливо й прибрати всю зайву бюрократію та дублювання функцій у наших державних інституціях – це точно дасть змогу скоротити всі зайві витрати», – підкреслив Зеленський.

Водночас глава держави зазначив важливість надання більшої соціальної впевненості українцям, підкресливши, що «всі програми стійкості в Україні мають працювати на 100 %».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Зеленський провів зустріч із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко. «Була доповідь про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення України, що відбулася нещодавно. Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства» – каже глава України.

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Теги: Володимир Зеленський уряд

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