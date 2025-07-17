Головна Країна Політика
search button user button menu button

Верховна Рада призначила очільника МЗС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Верховна Рада призначила очільника МЗС
фото: Telegram/Залізний нардеп

Сибіга обіймав посаду голови МЗС з вересня 2024 року

Верховна Рада перепризначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. «За» – 271 голос. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає «Главком».

Сибіга обіймав цю посаду з вересня 2024 року.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України. Відповідне рішення підтримали 262 депутати. Юлія Свириденко стала 19-м прем’єр-міністром України і другою жінкою, яка обіймає відповідну посаду.

Також Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду. «За» проголосували 254 нардепи.

У результаті перестановок в уряді кілька міністерств було реорганізовано. Так, Міністерство оборони об'єднали з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості. Міністерство економіки, Міністерство захисту довкілля та Мінагрополітики об'єднали в одне відомство.

Міністерство соціальної політики отримало розширений функціонал – до нього приєднали повноваження Міністерства національної єдності. Посада міністра Кабінету міністрів ліквідована, її функції передано до Секретаріату уряду.

Читайте також:

Теги: МЗС уряд Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Сибіга акцентував, що Україна залишається відданою миру
Росія 100 днів ігнорує мирну пропозицію США – Сибіга
19 червня, 13:12
Україна провела евакуацію 31 громадянина України з іранської території
Евакуація українців з Ірану. Розвідка повідомила деталі операції
25 червня, 10:18
МЗС України: Угорщина втягує Україну у внутрішньополітичну боротьбу
Україна викликала посла Угорщини через недружні заяви
3 липня, 21:09
Представник МЗС Георгій Тихий висловився про перспективи обговорення вступу України до НАТО
Речник МЗС заявив, що дискусія про членство України в НАТО стала токсичною
7 липня, 10:37
Росія вимагає від України знищити західну зброю: реакція МЗС
Росія вимагає від України знищити західну зброю: реакція МЗС
18 червня, 16:57
Учасника Революції гідності було затримано за політизованими звинуваченнями
Провів 10 років за ґратами у РФ. Політв’язень Коломієць повернувся в Україну
11 липня, 17:40
Речник МЗС наголосив, що Угорщина використовує трагедію в політичних цілях і підіграє російській пропаганді
Смерть мобілізованого на Закарпатті. МЗС відреагувало на звинувачення Угорщини
11 липня, 19:20
Сибіга підкреслив, що російська військова машина виробляє «сотні засобів терору щодня»
Глава МЗС України закликав зупинити «фабрику смерті Путіна»
12 липня, 13:35
В Албанії під час відпочинку загинула українка, рятуючи доньку
В Албанії під час відпочинку загинула українка, рятуючи доньку
15 липня, 20:54

Політика

18 липня скасовано годину запитань до уряду: нардеп пояснив причину
18 липня скасовано годину запитань до уряду: нардеп пояснив причину
Призначено нового міністра оборони України
Призначено нового міністра оборони України
Верховна Рада призначила очільника МЗС
Верховна Рада призначила очільника МЗС
Рада призначила новий уряд
Рада призначила новий уряд
Хто нашіптує на вухо новому прем’єру? Список усіх радників Юлії Свириденко (документ)
Хто нашіптує на вухо новому прем’єру? Список усіх радників Юлії Свириденко (документ)
Свириденко прокоментувала скандал з призначенням голови БЕБ
Свириденко прокоментувала скандал з призначенням голови БЕБ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2025
27K
В Україні вимирають риби, які занесені до Червоної книги: пояснення іхтіологині
9377
Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної
7717
Дружина нардепа Геруса три роки війни вела бізнес з «переговорником Путіна»: СБУ відреагувала
7353
«Легенда троєщинського ОСББ» стала радницею голови Деснянського району (фото)

Новини

17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua