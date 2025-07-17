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Призначено нового міністра оборони України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Призначено нового міністра оборони України
Напередодні Шмигаля звільнили з посади премʼєр-міністра України
фото: Telegram/Залізний нардеп

Шмигаль став міністром оборони

Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 267 нардепів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає «Главком».

Напередодні Шмигаля звільнили з посади премʼєр-міністра України, він очолював уряд понад п'ять років – найдовше в історії України.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України. Відповідне рішення підтримали 262 депутати. Юлія Свириденко стала 19-м прем’єр-міністром України і другою жінкою, яка обіймає відповідну посаду.

Також Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду. «За» проголосували 254 нардепи. У результаті перестановок в уряді кілька міністерств було реорганізовано. Так, Міністерство оборони об'єднали з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Міністерство економіки, Міністерство захисту довкілля та Мінагрополітики об'єднали в одне відомство. Міністерство соціальної політики отримало розширений функціонал – до нього приєднали повноваження Міністерства національної єдності. Посада міністра Кабінету міністрів ліквідована, її функції передано до Секретаріату уряду.

Також Верховна Рада перепризначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. «За» – 271 голос.

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Теги: Верховна Рада Міноборони уряд Денис Шмигаль

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