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Заступниця Шмигаля, яка отримала підозру, розказала, чим займеться після відставки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Заступниця Шмигаля, яка отримала підозру, розказала, чим займеться після відставки
фото з відкритих джерел

Сьогодні Ольга Стефанішина залишає посаду віцепрем’єрки з питань європейської інтеграції та міністерки юстиції

Колишня віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина розповіла, чим вона займатиметься наступні кілька місяців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис урядовиці.

«Завершується мій п’ятирічний шлях як віцепремʼєрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та міністерки юстиції. Довгий пост з підсумками буде згодом. А сьогодні, у день відставки уряду, залишаю посаду з відчуттям вдячності – за можливість служити країні у такий складний час, торуючи шлях до нашої спільної мрії – членства в ЄС та НАТО. Ключові політичні рішення вже є. Процес незворотній. Але від нас залежить, як довго будемо йти», – йдеться в повідомленні.

Наступні кілька місяців Стефанішина присвятить рідним.

«Вдячна їм, особливо моїм дітям, яким у ці роки часто мене не вистачало, але які завжди розуміли та підтримували мене», – додала вона.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти колишньої віцепремʼєрки Ольги Стефанішиної. Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). 

16 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. З відставкою Шмигаля весь уряд автоматично йде у відставку. Відповідне рішення ухвалили 261 нардеп.

15 липня Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Водночас спікер парламенту заявляв, що голосування за звільнення Шмигаля відбуватиметься на законних підставах. Варто зазначити, що стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час дії воєнного стану.

Як відомо, президент Володимир Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Раніше перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлії Свириденко, яка є претенденткою на посаду прем'єр-міністра, розповіла про головні задачі, які президент ставить оновленому уряду.

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Теги: уряд Ольга Стефанішина сім'я звільнення Міністерство юстиції

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