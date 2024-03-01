87-річна теща нардепа Качного подарувала доньці 6,5 млн грн – розслідування

Качний обирався в парламент від забороненої нині «Опозиційної платформи – За життя»

Теща нардепа мешкає у старій п’ятиповерхівці на київській Дарниці

87-річна теща народного депутата Олександра Качного у 2022 році подарувала доньці 6,5 млн грн, але не змогла згадати яким бізнесом займалася її родина. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

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Качний обирався в парламент від забороненої нині «Опозиційної платформи – За життя». Інформацію про коштовний подарунок від тещі він вніс у свою електронну декларацію за 2022-й. В коментарі Bihus.Info нардеп заявив, що батьки його дружини продали свій будинок, а виручені гроші подарували доньці. Окрім того, тесть нардепа нібито займався підприємницькою діяльністю, тож «мав можливість мати нерухомість».

Теща та тесть нардепа Качного мешкають у старій п’ятиповерхівці фото: Bihus.Info

Як зазначають журналісти, попри таку можливість, теща та тесть нардепа мешкають у старій п’ятиповерхівці на київській Дарниці.

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Сама 87-річна пенсіонерка заявила, що «дарували може і більше», бо нібито займалися бізнесом. Втім, на уточнююче питання про підприємницьку діяльність жінка відповіла, що все життя працювала бухгалтеркою і попросила більше її не турбувати.

87-річна теща нардепа Качного фото: Bihus.Info

Журналісти наголошують, що знайшли в декларації коштовні подарунки від батька й іншого народного депутата – Олега Тарасова. Зокрема, редакція з'ясувала, що в його декларації за 22-й вказано, що його батько, Сергій Тарасов, подарував синові 8,5 млн грн.

Сергій Тарасов – бізнесмен з Кіровоградщини, власник агрохолдингу «I&U Group», раніше відомого як «Агроспецсервіс», що займається вирощуванням і продажем зернових та олійних культур.

У розслідуванні йдеться, що з січня 2024 року Тарасов-старший перебуває у розшуку, ймовірно, через справу про рейдерські схеми з держземлями Кіровоградської області, в якій якраз і фігурує холдинг бізнесмена.

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Сергій Тарасов – бізнесмен з Кіровоградщини, власник агрохолдингу «I&U Group» фото: Bihus.Info

«Але попри це, вже після оголошення в розшук, нардеп Олег Тарасов декларує подарунки від батька: 26 січня – 200 тисяч гривень, 6 лютого – 875 тис. грн, 16 лютого – 300 тис. грн, 23 лютого – ще майже 400 тис. грн», – йдеться в розслідуванні.

У коментарі Bihus.Info Олег Тарасов запевнив, що отримані кошти зараховані по безготівковому рахунку, а усі податки сплачені. Втім, чи не арештовані ці гроші в рамках кримінального провадження, нардеп не знає.