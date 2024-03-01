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Нестача робочої сили в Нідерландах: експерт пояснив, чому біженці не зарадять

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Нестача робочої сили в Нідерландах: експерт пояснив, чому біженці не зарадять
Нідерланди стикаються із проблемами у працевлаштуванні населення
фото із відкритих джерел

Нестача робочої сили сьогодні торкається майже всіх галузей

У довгостроковій перспективі міграція не зможе вирішити проблему нестачі робочої сили в Нідерландах, йдеться у висновку Центрального бюро планування країни. Як пише видання NOS, за результатами 2023 року безробіття у країні трохи зменшилось порівняно з роком раніше. Рівень безробіття в четвертому кварталі становив 3,5%. За весь 2023 рік у Нідерландах було створено в середньому 173 тис. робочих місць (наймані та самозайняті особи). Більш ніж 1 з 5 робочих місць є самозайнятими. За останні дев'ять років кількість робочих місць зросла майже на 1,8 мільйони.

Згідно з аналізом інституту, що входить до структури Міністерства економіки та клімату Нідерландів, гастарбайтери можуть компенсувати дефіцит у деяких секторах, але через мовний бар'єр вони не можуть працювати у всіх секторах. Прибуття більшої кількості трудових мігрантів до Нідерландів також означає, що більше людей витрачатимуть гроші, що збільшить попит на товари та послуги, тому потрібно більше працівників для задоволення цих потреб. Протягом багатьох років на ринку праці Нідерландів було більше вакансій, ніж тих, хто шукає роботу. Нестача робочої сили сьогодні торкається майже всіх галузей.

«Це має наслідки для багатьох компаній та організацій і ускладнює вирішення соціальних завдань у таких галузях, як житлове будівництво, охорона здоров'я, освіта та перехід до енергетики», – заявили в інституті.

Нині на голландському ринку праці на 100 безробітних припадає 114 вільних вакансій. Загалом 73% населення Нідерландів віком від 15 до 75 років мають ту чи іншу форму роботи. Крім 360 тис. осіб, які офіційно є безробітними, ще 525 тис. осіб, зайнятих неповний робочий день, хотіли б працювати і отримувати більше за годину.

Рівень вакансій (кількість вакансій на 1000 робочих місць) трохи знизився з 46 до 43. Але компаніям і установам залишається дуже важко знайти достатню кількість персоналу. Рівень вакантності найвищий у будівництві та найнижчий у освіті.

За словами директора Центрального бюро планування Пітера Хасекампа, перепідготовка працівників, найм працівників з-за кордону, перехід з неповного робочого дня на повний та заохочення безробітних до працевлаштування не є життєздатними рішеннями. Він наголосив, що держава має втрутитися у цю сферу.

«Уряд може знизити попит на робочу силу, вживаючи чітких заходів для вирішення соціальних проблем і обмеження зростання витрат», – сказав він.

На думку Хасекампа, уряду слід покращити умови зайнятості у ключових секторах, які мають брак робочої сили, таких як охорона здоров'я та освіта, щоб зробити їх більш привабливими в порівнянні з іншими секторами.

До слова, Нідерланди стикаються із проблемою розміщення українських біженців. У муніципальних притулках зайнято понад 99% місць, а люди продовжують прибувати. 

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Теги: освіта населення послуги робота безробіття держава українці Нідерланди гроші біженці

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