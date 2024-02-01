«Не зрозуміли, що підписали. А тут їм кажуть: до армії»: як РФ заманює сирійців

Вербувальники обіцяють громадянам Сирії, що ті нібито будуть лиш «охороняти золоті копальні та алмазні рудники в Якутії»

Росія обманом змушує сирійців підписувати контракти з Міноборони РФ. Їм обіцяють російські паспорти з реєстрацією в Якутії, попри те, що іноземні найманці навіть не володіють російською мовою. Про це свідчить розслідування журналіста Вадіх Ель Хаєка в Новій газеті.

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«Сирійський посередник, який раніше вербував людей для операцій «Вагнера» в Лівії, тепер вербує сирійців для поїздки в Росію. Його звуть Вассім Аль Дімашкі, він із Сувейди, хоча в Дамаску і Хомсі є й інші посередники... Вассім розповідає молодим людям, що вони приїдуть в Якутію охороняти золоті копальні та алмазні рудники: Якутія – величезний регіон, свого населення для цих цілей не вистачає. Зарплата за цю роботу буде в районі 2000 доларів на місяць, на додаток до... російського паспорта», – зазначає журналіст.

За його словами, партія новобранців, яка вже вирушила в Росію, складалася з 40 осіб, 30 із них були із Сувейди. Вассім отримує по 5 мільйонів сирійських лір (337 доларів) за кожну завербовану ним людину.

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Мігранти на білорусько-польському кордоні Фото: ТАСС

У Москві їх зустрічає сирієць доктор Акрам Діб Тарраф... Він нібито отримує 320 тисяч рублів. Ель Хаєк зазначив, що не зміг встановити, «хто саме платить йому такі гроші».

З Москви сирійці летять до Якутії, де їх розділяють на дві групи. Одну відправляють в Улан-Уде для навчання військової спеціальності, іншу – в польовий табір у європейській частині, де вони тренуються як піхотинці.

Відтак журналіст наголосив, що ніхто з новобранців не говорить російською мовою, але контракти вони підписують російською. Після цього їм дають російські паспорти. Тобто, сирійці не розуміють, що підписують. Після цього їх відправляють до армії.

За його словами, потік сирійців, які бажають укласти контракт з Міноборони Росії, – це не результат роботи російської пропаганди, а наслідок обману.

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Нагадаємо, російська приватна військова компанія «Вагнер» покинула свої позиції в Сирії. Іран може скористатись цим, щоб розширити свій контроль над регіоном.

Як раніше повідомлялось, сирійські найманці розглядають участь у війні на боці РФ як шанс подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни ЄС.