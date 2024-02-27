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Мережа лабораторій «Сінево» заявила про ймовірне закриття всіх відділень

Катерина Іванова
glavcom.ua
Мережа лабораторій «Сінево» заявила про ймовірне закриття всіх відділень
Компанія Сінево Україна закликає ДБР та органи влади до якнайшвидшого вирішення питання у правовому полі, та скасування незаконного арешту будівлі лабораторії
фото з відкритих джерел

Мережа медичних лабораторій «Сінево» заявила про арешт, накладений на будівлю головного офісу і центральної лабораторії компанії, розташованої в Києві на проспекті Академіка Палладіна 46/2. Про це стало відомо з офіційної заяви «Сінево Україна» від 27 лютого. Компанія повідомляє, що арешт на будівлю наклав Личаківський районний суд Львова за клопотанням Державного бюро розслідувань. 

За даними «Сінево», кримінальне провадження, у межах якого арештували будівлю, ведуть за фактом незаконного виведення нерухомості з державної власності у 2016-2021 роках. У компанії кажуть, що ця будівля на момент придбання у 2010 році перебувала в приватній власності, а не належала державі. Її купила міжнародна група Medicover, до якої входить «Сінево». Відповідно, будівля не могла бути виведена з державної власності в 2016-2021 роках.

Мережа лабораторій повідомляє, що в період з 2013 по 2016 роки виконали реконструкцію будівлі, збільшивши її площу понад утричі. А за законодавством України, після такої реконструкції, будівля вважається новоствореним її власником об’єктом. Вищезазначене, в свою чергу, додатково доводить неправомірність накладеного ДБР арешту.

«До того ж, арешт на будівлю було накладено ДБР без офіційного повідомлення компанії Сінево Україна, і власника будівлі – кіпрської компанії «Лінкмікс Холдінгс Лімітед», та без виклику представників компаній на відповідне судове засідання. Внаслідок чого Сінево Україна стало відомо про арешт лише по факту появи відповідного запису в державному реєстрі», – вказується в офіційній позиції компанії.

 «Сінево» заявляє, що накладений на будівлю арешт передбачає, крім стандартних заборон відчуження майна, також заборону власнику будівлі використовувати таку будівлю будь-яким чином, у тому числі шляхом передачі будівлі (її частини) в оренду іншим особам. 

«У разі негайного не вирішення питання, лабораторія «Сінево» буде змушена припинити свою діяльність в будівлі, що призведе до повної зупинки роботи Сінево Україна. Результатом також стане ненадходження до бюджету воюючої країни більше ніж 310 мільйонів гривень податків і зборів щорічно, адже саме стільки лабораторії «Сінево» в Україні сплатили тільки в 2023 році, а більше ніж 2300 співробітників компанії стануть безробітними», – йдеться в офіційній позиції компанії. 

27 лютого 2024 року Державне бюро прокоментувало заяву «Сінево». «Жодних слідчих дій відносно вказаного медичного підприємства, які б перешкоджали здійсненню його діяльності не проводилось і після накладення арешту на держмайно у 2022 році жодних перешкод у наданні медичних послуг не виникало та не виникає й сьогодні», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, ДБР оголосила підозру офіцеру, який вмагав гроші для оформлення відпусток та виплат. Також ДБР передало в суд матеріали щодо екснардепа Кузьміна у справі за держзраду.

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Теги: гроші бізнес арешт Україна аналізи

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