Мережа лабораторій «Сінево» заявила про ймовірне закриття всіх відділень

Мережа медичних лабораторій «Сінево» заявила про арешт, накладений на будівлю головного офісу і центральної лабораторії компанії, розташованої в Києві на проспекті Академіка Палладіна 46/2. Про це стало відомо з офіційної заяви «Сінево Україна» від 27 лютого. Компанія повідомляє, що арешт на будівлю наклав Личаківський районний суд Львова за клопотанням Державного бюро розслідувань.

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За даними «Сінево», кримінальне провадження, у межах якого арештували будівлю, ведуть за фактом незаконного виведення нерухомості з державної власності у 2016-2021 роках. У компанії кажуть, що ця будівля на момент придбання у 2010 році перебувала в приватній власності, а не належала державі. Її купила міжнародна група Medicover, до якої входить «Сінево». Відповідно, будівля не могла бути виведена з державної власності в 2016-2021 роках.

Мережа лабораторій повідомляє, що в період з 2013 по 2016 роки виконали реконструкцію будівлі, збільшивши її площу понад утричі. А за законодавством України, після такої реконструкції, будівля вважається новоствореним її власником об’єктом. Вищезазначене, в свою чергу, додатково доводить неправомірність накладеного ДБР арешту.

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«До того ж, арешт на будівлю було накладено ДБР без офіційного повідомлення компанії Сінево Україна, і власника будівлі – кіпрської компанії «Лінкмікс Холдінгс Лімітед», та без виклику представників компаній на відповідне судове засідання. Внаслідок чого Сінево Україна стало відомо про арешт лише по факту появи відповідного запису в державному реєстрі», – вказується в офіційній позиції компанії.

«Сінево» заявляє, що накладений на будівлю арешт передбачає, крім стандартних заборон відчуження майна, також заборону власнику будівлі використовувати таку будівлю будь-яким чином, у тому числі шляхом передачі будівлі (її частини) в оренду іншим особам.

«У разі негайного не вирішення питання, лабораторія «Сінево» буде змушена припинити свою діяльність в будівлі, що призведе до повної зупинки роботи Сінево Україна. Результатом також стане ненадходження до бюджету воюючої країни більше ніж 310 мільйонів гривень податків і зборів щорічно, адже саме стільки лабораторії «Сінево» в Україні сплатили тільки в 2023 році, а більше ніж 2300 співробітників компанії стануть безробітними», – йдеться в офіційній позиції компанії.

27 лютого 2024 року Державне бюро прокоментувало заяву «Сінево». «Жодних слідчих дій відносно вказаного медичного підприємства, які б перешкоджали здійсненню його діяльності не проводилось і після накладення арешту на держмайно у 2022 році жодних перешкод у наданні медичних послуг не виникало та не виникає й сьогодні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ДБР оголосила підозру офіцеру, який вмагав гроші для оформлення відпусток та виплат. Також ДБР передало в суд матеріали щодо екснардепа Кузьміна у справі за держзраду.