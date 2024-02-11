Як змінився ринок праці за січень 2024-го: дослідження
Work.ua повідомляє, що найчастіше роботодавці шукали рієлторів, операторів контакт-центру, менеджерів із розвитку, менеджерів із продажу, менеджерів по роботі з клієнтами
Кількість резюме у січні 2024 року зросла на 24%, порівнюючи із показниками грудня. Конкуренція зросла на 42%. Про це свідчать дані досліджень від Work.ua.
За результатами досліджень, кількість жінок на ринку праці збільшилася. А от у розподілі шукачів за віком і досвідом роботи суттєвих змін не відбулося.
Найбільшу кількість відгуків на вакансії в грудні отримували роботодавці в Київській, Вінницькій, Волинській, Львівській і Харківській областях.
У Херсонській, Закарпатській, Чернівецькій, Черкаській, Миколаївській і Чернігівській областях складніша ситуація із відгуками кандидатів.
У січні конкуренція за дистанційну роботу в 5 разів перевищувала середні показники.
Найбільш конкурентні посади
На найбільш конкурентні віддалені посади кількість відгуків від кандидатів зросла ще в декілька разів.
До них належить: Front-end розробник, верстальник, вебдизайнер, тестувальник, Android-програміст, відеомонтажер, Python-програміст, програміст Java.
Найменш конкурентні посади
Найважче знайти фахівців робітничих професій і медиків.
Посади з найменшою конкуренцією: машиніст тепловоза, складач поїздів, фахівець із каменеобробки, гірник, онкохірург, ендокринолог, оториноларинголог, гастроентеролог, гірудотерапевт.
Кого найчастіше шукали роботодавці
Work.ua повідомляє, що найчастіше роботодавці шукали рієлторів, поліцейських, операторів контакт-центру, менеджерів із розвитку, менеджерів із продажу, менеджерів по роботі з клієнтами, вчителів англійської, продавців-консультантів, промоутерів.
Водночас побільшало кандидатів за такими професіями:
- вишивальниця (+107% до грудня),
- SMM-спеціаліст (+99%),
- формувальник (+72%),
- страховий агент (+68%),
- офіс-менеджер (+68%),
- дієтолог (+67%),
- екскурсовод (+67%),
- кресляр (+66%),
- психіатр (+66%),
- івент-менеджер (+64%).
Нагадаємо, що в Україні з'явилось понад 40 нових професій у сфері ІТ, здоров'я та фінансів.
Коментарі — 0