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Як змінився ринок праці за січень 2024-го: дослідження

Наталія Порощук
glavcom.ua
Як змінився ринок праці за січень 2024-го: дослідження
фото з відкритих джерел

Work.ua повідомляє, що найчастіше роботодавці шукали рієлторів, операторів контакт-центру, менеджерів із розвитку, менеджерів із продажу, менеджерів по роботі з клієнтами

Кількість резюме у січні 2024 року зросла на 24%, порівнюючи із показниками грудня. Конкуренція зросла на 42%. Про це свідчать дані досліджень від Work.ua.

За результатами досліджень, кількість жінок на ринку праці збільшилася. А от у розподілі шукачів за віком і досвідом роботи суттєвих змін не відбулося.

Як змінився ринок праці за січень 2024-го: дослідження фото 1

Найбільшу кількість відгуків на вакансії в грудні отримували роботодавці в Київській, Вінницькій, Волинській, Львівській і Харківській областях.

У Херсонській, Закарпатській, Чернівецькій, Черкаській, Миколаївській і Чернігівській областях складніша ситуація із відгуками кандидатів.

У січні конкуренція за дистанційну роботу в 5 разів перевищувала середні показники.

Найбільш конкурентні посади

На найбільш конкурентні віддалені посади кількість відгуків від кандидатів зросла ще в декілька разів.

До них належить: Front-end розробник, верстальник, вебдизайнер, тестувальник, Android-програміст, відеомонтажер, Python-програміст, програміст Java.

Найменш конкурентні посади

Найважче знайти фахівців робітничих професій і медиків.

Посади з найменшою конкуренцією: машиніст тепловоза, складач поїздів, фахівець із каменеобробки, гірник, онкохірург, ендокринолог, оториноларинголог, гастроентеролог, гірудотерапевт.

Кого найчастіше шукали роботодавці

Work.ua повідомляє, що найчастіше роботодавці шукали рієлторів, поліцейських, операторів контакт-центру, менеджерів із розвитку, менеджерів із продажу, менеджерів по роботі з клієнтами, вчителів англійської, продавців-консультантів, промоутерів.

Водночас побільшало кандидатів за такими професіями:

  • вишивальниця (+107% до грудня),
  • SMM-спеціаліст (+99%),
  • формувальник (+72%),
  • страховий агент (+68%),
  • офіс-менеджер (+68%),
  • дієтолог (+67%),
  • екскурсовод (+67%),
  • кресляр (+66%),
  • психіатр (+66%),
  • івент-менеджер (+64%).

Нагадаємо, що в Україні з'явилось понад 40 нових професій у сфері ІТ, здоров'я та фінансів.

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Теги: гроші українці Україна робота праця

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