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Німеччина розпочала масштабні перевірки фальшивих «біженців з України» – Welt

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина розпочала масштабні перевірки фальшивих «біженців з України» – Welt
Німеччина перевіряє законність надання допомоги певним біженцям, які мають українські паспорти
фото із відкритих джерел

У ФРН розпочали перевірки через людей, які отримували допомогу під виглядом біженців з України

Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF) ФРН ініціювало перевірку щодо того, чи не могли особи з українськими паспортами незаконно отримувати соціальну допомогу в Німеччині. Про це пише німецьке видання Welt.

Федеральне відомство у справах міграції та біженців розглядає понад 5600 випадків, коли люди з українським паспортом могли неправомірно отримати соціальні виплати в Німеччині. Як пише видання, йдеться про людей із нещодавно виданими українськими паспортами, але вони розмовляли лише угорською мовою та могли мати подвійне громадянство. Тому й виникли сумніви щодо їх справжньої країни походження та легальності набуття статусу біженця.

«Як громадяни ЄС, угорці не мають права на соціальні виплати, такі як соціальна допомога в Німеччині. Українці ж отримують тимчасовий захист і пільги через російсько-загарбницьку війну», – пише видання. 

Восени минулого року Федеральне міністерство внутрішніх справ попросило федеральні землі повідомляти BAMF про сумнівні випадки. За даними німецьких ЗМІ, наразі туди надійшли дані про понад 5609 таких випадків, більшість з них із федеральної землі Баварія (2846), за нею йдуть Баден-Вюртемберг (1980), Тюрінгія (697) і Нижня Саксонія (81). Тепер державні органи мають вирішити, як бути з цими справами. Влада землі Баден-Вюртемберг виявила, що багато людей, про яких йдеться, отримали паспорти в українському місті Берегове. Берегове розташоване в Україні, і всього в декількох кілометрах від кордону з Угорщиною. 

До слова, десятки румунів видавали себе за українців у Німеччині, отримували гроші та житло, але їх врешті видало незнання української мови. Про це повідомляє румунське видання Digi24.

Зазначається, що десятки самозванців були затримані правоохоронцями. Вони користувалися допомогою, яку надає німецька влада біженцям, заявивши, що покинули зону воєнних дій. Їм було надано житло, їжа та інша допомога. Проблема виникла тоді, коли кілька волонтерів зрозуміли, що багато хто з біженців не розмовляє українською мовою, і це привернуло їхню увагу.

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Теги: пільги громадянство влада розслідування житло українці гроші Німеччина

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