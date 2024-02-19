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Правоохоронці викрили на хабарі заступника голови Запорізької облради

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Правоохоронці викрили на хабарі заступника голови Запорізької облради
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За даними слідства, посадовець разом зі спільниками намагалися підкупити директора обласного медичного закладу

Служба безпеки спільно з Національним антикорупційним бюро ліквідували масштабну корупційну схему до якої причетне керівництво Запорізької обласної ради. Зокрема, за інформацією правоохоронців у результаті комплексних заходів на передачі хабаря викрито заступника голови облради, його помічника і місцевого депутата. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми, з конфіскацією майна
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми, з конфіскацією майна
фото: ssu.gov.ua/СБУ

«За це очільник медустанови мав сприяти перемозі наперед визначених компаній у медичних закупівлях, а також вчиненню фінансових операцій вказаним медичним закладом в інтересах фінансових установ. Правоохоронці викрили всіх трьох посадовців облради «на гарячому», одразу після передачі ними всієї суми неправомірної вигоди», – йдеться в повідомленні.

Наразі тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину
фото: ssu.gov.ua/СБУ

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозру.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми, з конфіскацією майна.

За даними слідства, посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу
За даними слідства, посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Як повідомлялося, до Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції надійшла інформація, що заступник директора одного із Департаментів Київської міської державної адміністрації вимагає щомісячний хабар від київського підприємця.

До слова, на Хмельниччині лікар військово-лікарської комісії вимагав у хворого військового $5 тис. хабаря за підтвердження його непридатності до служби.

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Теги: хабар СБУ НАБУ Запорізька область депутат

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