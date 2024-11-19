Дозвіл США на удари ракетами Atacms по Росії: ООН виступила із закликом

Стефан Дюжаррік: «Усі сторони повинні забезпечити безпеку і захист цивільних осіб, де б вони не перебували»

ООН закликає забезпечити безпеку цивільних осіб на тлі повідомлень про дозвіл президента США Джо Байдена завдавати ударів з території України вглиб Росії американськими балістичними ракетами Atacms. Про це речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив на брифінгу,

«Усі сторони повинні забезпечити безпеку і захист цивільних осіб, де б вони не перебували», – сказав він, коментуючи відповідне повідомлення газети The New York Times.

Дозвіл на далекобійні удари України по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії. Про це пише New York Times із посиланням на американських посадовців. Дозвіл використовувати ракети великої дальності, відомі як армійські тактичні ракетні системи, або Atacms, став відповіддю на рішення Росії залучити війська КНДР для війни проти України, пояснили чиновники.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає рішення США дозволити Україні використовувати ракети великої дальності вглиб території Росії цілком правильним. Про це він заявив у понеділок на полях саміту G20 у Ріо-де-Жанейро.