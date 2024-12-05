У Тбілісі вперше за тиждень акція протесту завершилася без розгону

Грузинські правоохоронці придушували мітинги за допомогою водометів, гумових куль та сльозогінного газу

У Тбілісі акція протесту у ніч проти 5 грудня вперше пройшла без сутичок із поліцією і розгону демонстрантів. Про це повідомляє News Georgia.

Зазвичай людей починали відтісняти від парламенту Грузії після сутичок між невеликими групами протестувальників і силовиків на прилеглих до проспекту Руставелі вулицях. Водночас напередодні на акції таких дій не було зафіксовано. Також журналісти зазначили, що під час протесту практично не використовували піротехніку.

Однак без затримань не обійшлося. Зазначається, що двох людей затримали після словесної перепалки із силовиками на вулиці Чичинадзе.

Щонайменше трьох демонстрантів перевели до відділків ще до початку мітингу, за підсумками обшуків пасажирів станції метро «Площа Свободи». Поліція заявила, що знайшла в затриманих протиправні предмети.

Близько 02:00 демонстранти перемістилися від парламенту ближче до площі Республіці, а близько 04:30 вони розійшлися з Руставелі.

Нагадаємо, у Грузії вже тиждень відбуваються протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці. Так, 4 грудня грузини знову вийшли на масштабну ходу у Тбілісі, аби виразити протест.

Раніше грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

До слова, вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року. До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.