Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Російський держбанк ВТБ закриває бізнес в Африці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російський держбанк ВТБ закриває бізнес в Африці
Африканська «дочка» ВТБ зіткнулася з обмеженнями після того, як сам російський держбанк було внесено до американських санкційних списків
фото з відкритих джерел

ВТБ вже подав заяву на закриття Banco VTB Africa

Російський банк ВТБ, який потрапив під західні санкції і відключений від системи Swift, закриває єдиний дочірній підрозділ в Африці. Banco VTB Africa S. A. в Анголі вирішив здати ліцензію на здійснення банківських операцій. Про це повідомив глава банку Андрій Костін, повідомляє The Moscow Times.

«Закриваємо його, відкликаємо ліцензію. Це добровільно-примусова здача ліцензії – у нас все заморожено там», заявив він.

За словами глави ВТБ, він зустрічався з президентом Анголи Жуаном Лоренсу, щоб вирішити долю банку. Однак домовитися про майбутнє Banco VTB Africa не вдалося. За словами Костіна, ВТБ вже подав заяву на закриття.

Африканська «дочка» ВТБ зіткнулася з обмеженнями після того, як сам російський держбанк було внесено до американських санкційних списків. ВТБ розглядав можливість продажу банку, а також його виведення «за периметр групи». Аналогічні проблеми у ВТБ виникли з «дочками» у Британії, Німеччині та пострадянських республіках. Держбанк був позбавлений контролю над VTB Capital і VTB Bank (Europe), а також був змушений згорнути бізнес у Грузії.

Нацбанк країн країни відкликав у підрозділу ВТБ право на обслуговування фізосіб і депозитаріїв. Банк ВТБ Грузія в підсумку передав свій роздрібний портфель місцевому Базисбанку, а корпоративний – грузинському Liberty Bank.

Нагадаємо, США розширили санкційний список щодо Російської Федерації. Цього разу туди ввійшли Газпромбанк, БКС-банк та «Центрокредит».

Раніше Туреччина обговорювала зі Сполученими Штатами Америки пом'якшення обмежень проти Росії, яке б дозволило їй продовжувати використовувати Газпромбанк для оплати імпорту природного газу.

До слова, Угорщина звернулася до Сполучених Штатів Америки із запитом зняти санкції з Газпрому РФ, які стосуються платежів за природний газ.

Теги: банк санкції росія Африка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війська Росії будуть використовувати тактику «ізмору», вважає Залужний
Залужний розповів, коли РФ зможе зробити потужний прорив на фронті
23 листопада, 15:45
Депутатів попередили про ймовірний удар по Верховній Раді: найближчі засідання скасовані
Депутатів попередили про ймовірний удар по Верховній Раді: найближчі засідання скасовані
21 листопада, 22:55
Валерій Чалий розповів, що удари потенційними носіями ядерної зброї вже наносилися по Україні
Удар по Україні міжконтинентальною ракетою. Дипломат роз'яснив план Путіна
21 листопада, 15:06
Українці протистоять окупантам
Як українська операція зруйнувала російські плани
20 листопада, 09:30
Президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План внутрішньої стійкості України
План Стійкості. Повний текст виступу президента у Раді
19 листопада, 14:48
Помічник держсекретаря США Браян Ніколс висловився про дозвіл України на далекобійну зброю
Держдеп США офіційно підтвердив дозвіл Україні на використання далекобійної зброї по РФ
19 листопада, 11:41
Сі Цзіньпін готується до торгівельної війни з Трампом – FT
Сі Цзіньпін готується до торгівельної війни з Трампом – FT
15 листопада, 11:50
Внаслідок російської атаки двоє людей постраждало в Одеській області
Нічна атака на Одещину: рятувальники показали наслідки
10 листопада, 08:57
Розстріл беззбройного українського полоненого: прокуратура розпочала розслідування
Розстріл беззбройного українського полоненого: прокуратура розпочала розслідування
10 листопада, 00:45

Економіка

Російський держбанк ВТБ закриває бізнес в Африці
Російський держбанк ВТБ закриває бізнес в Африці
США викрили багатомільярдну схему, яка допомагала російській еліті збагачуватися
США викрили багатомільярдну схему, яка допомагала російській еліті збагачуватися
У Британії запрацює найбільша незалежна нафтогазова компанія
У Британії запрацює найбільша незалежна нафтогазова компанія
Financial Times пояснила, як повернення Трампа вплинуло на зростання Bitcoin
Financial Times пояснила, як повернення Трампа вплинуло на зростання Bitcoin
Доходи Росії від нафти падають з кожним місяцем – Bloomberg
Доходи Росії від нафти падають з кожним місяцем – Bloomberg
Угорщина слідом за Туреччиною просить США зняти з Газпромбанку частину санкцій
Угорщина слідом за Туреччиною просить США зняти з Газпромбанку частину санкцій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 грудня 2024
31K
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
18K
День святого Миколая 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
16K
У ластах намагався перепливти Дніпро. Затримано ексчиновника, завербованого ФСБ
8743
Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції

Новини

5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
Вчора, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
3 грудня, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
3 грудня, 12:53

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua