Російський держбанк ВТБ закриває бізнес в Африці

Африканська «дочка» ВТБ зіткнулася з обмеженнями після того, як сам російський держбанк було внесено до американських санкційних списків

ВТБ вже подав заяву на закриття Banco VTB Africa

Російський банк ВТБ, який потрапив під західні санкції і відключений від системи Swift, закриває єдиний дочірній підрозділ в Африці. Banco VTB Africa S. A. в Анголі вирішив здати ліцензію на здійснення банківських операцій. Про це повідомив глава банку Андрій Костін, повідомляє The Moscow Times.

«Закриваємо його, відкликаємо ліцензію. Це добровільно-примусова здача ліцензії – у нас все заморожено там», заявив він.

За словами глави ВТБ, він зустрічався з президентом Анголи Жуаном Лоренсу, щоб вирішити долю банку. Однак домовитися про майбутнє Banco VTB Africa не вдалося. За словами Костіна, ВТБ вже подав заяву на закриття.

Африканська «дочка» ВТБ зіткнулася з обмеженнями після того, як сам російський держбанк було внесено до американських санкційних списків. ВТБ розглядав можливість продажу банку, а також його виведення «за периметр групи». Аналогічні проблеми у ВТБ виникли з «дочками» у Британії, Німеччині та пострадянських республіках. Держбанк був позбавлений контролю над VTB Capital і VTB Bank (Europe), а також був змушений згорнути бізнес у Грузії.

Нацбанк країн країни відкликав у підрозділу ВТБ право на обслуговування фізосіб і депозитаріїв. Банк ВТБ Грузія в підсумку передав свій роздрібний портфель місцевому Базисбанку, а корпоративний – грузинському Liberty Bank.

Нагадаємо, США розширили санкційний список щодо Російської Федерації. Цього разу туди ввійшли Газпромбанк, БКС-банк та «Центрокредит».

Раніше Туреччина обговорювала зі Сполученими Штатами Америки пом'якшення обмежень проти Росії, яке б дозволило їй продовжувати використовувати Газпромбанк для оплати імпорту природного газу.

До слова, Угорщина звернулася до Сполучених Штатів Америки із запитом зняти санкції з Газпрому РФ, які стосуються платежів за природний газ.