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Після втечі Асада до Путіна мережа вибухнула мемами

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Після втечі Асада до Путіна мережа вибухнула мемами
Українці жартують, що Башар Асад та Віктор Янукович тепер сусіди
фото з відкритих джерел

Користувачі пригадали події десятирічної давнини, коли Асад говорив, що він ніколи не поїде із Сирії

У неділю, 8 грудня, російські медіа повідомили про те, що Москва надала Башару Асаду та його родині притулок. На тлі цього українці в соцмережах почали активно створювати та ширити тематичні меми. «Главком» зібрав відповідні кумедні фото.

16 фото
На весь екран

Зокрема, люди пригадали події десятирічної давнини, коли Асад говорив, що він ніколи не поїде із Сирії, як це зробив колишній президент-утікач Віктор Янукович.

Після втечі Асада до Путіна мережа вибухнула мемами фото 1

Також у мережі створили колаж з фотографіями Віктора Януковича, Башара Асада, Володимира Путіна, Віктора Медведчука. А поряд написали «Астанавітєсь» – фразу, яку свого часу казав Янукович.

Після втечі Асада до Путіна мережа вибухнула мемами фото 2

Не забули люди згадати про фотографію Асада із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Після втечі Асада до Путіна мережа вибухнула мемами фото 3

Нагадаємо, утеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів  сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Раніше сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск у невідомому напрямку, а згодом зник з радарів на висоті 495 метрів. Судно почало різко знижуватися в районі Тартуса. ЗМІ не виключають, що воно могло розбитись, проте пілот також міг вимкнути датчики перед аварійною посадкою.

Також росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма у Сирії. 

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Теги: росія Віктор Янукович українці президент озброєння притулок Москва пілот росіяни

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Після втечі Асада до Путіна мережа вибухнула мемами
Після втечі Асада до Путіна мережа вибухнула мемами
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