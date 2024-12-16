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Дрони СБУ знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області – джерела

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Дрони СБУ знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області – джерела
У результаті спецоперації Служби безпеки на ворожому об‘єкті всю ніч лунали вибухи
фото: скріншот з відео

На складі окупантів знаходилися тисячі боєприпасів

Служба безпеки України провела успішну спецоперацію на тимчасово окупованій території Донецької області. Дрони завдали точкових ударів по артилерійських та мінометних складах ворога біля села Маркіне. Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ.

Зазначається, що на складі знаходилися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.

За даними джерел «Главкома», в результаті спецоперації Служби безпеки на ворожому об‘єкті всю ніч лунали вибухи. Знищено не лише склад з боєприпасами, а також і склад паливно-мастильних матеріалів, що знаходився поряд.

Нагадаємо, у Брянську пізно ввечері 10 грудня пролунала серія вибухів. Як повідомлялося, після цього спалахнула пожежа на нафтобазі «Транснефті». Російська влада заявляла про атаку 10 дронів на область.

Також у ніч на 29 листопада Україна завдала удару по нафтобазі «Атлас», що в Ростовській області РФ. В результаті ураження виникла пожежа на території обʼєкта, фіксується щонайменше два осередки займання.

Теги: склад зброї СБУ війна росія росіяни окупанти окупація безпілотник боєприпаси Донеччина

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