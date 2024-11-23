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Хто стоїть за отруєнням Ющенка? Розвідка США розсекретила дані

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Хто стоїть за отруєнням Ющенка? Розвідка США розсекретила дані
За отруєнням Віктора Ющенка стоїть Путін, вважає розвідка США
фото з відкритих джерел

Ющенка намагалис прибрати, бо він виступав за інтеграцію України із Заходом

Американська розвідка частково розсекретила звіт, у якому йдеться про вбивства російськими спецслужбами політичних опонентів лідера Росії Володимира Путіна. У звіті також згадали отруєння колишнього президента України Віктора Ющенка. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на звіт Національної розвідки США, який частково розсекретили на запит журналістів.

Деякі частини документа приховані для захисту секретної інформації.

У документі перераховується низка схожих убивств. Розвідка вважає, що до них причетні російські спецслужби, а санкціонував усе особисто Путін.

Ціллю Кремля є «політичні та опозиційні лідери в ключових колишніх радянських республіках, які вважаються загрозою».

У звіті вказано, що яскравим прикладом є колишній президент України Віктор Ющенко, який у 2004 році зазнав майже смертельного отруєння.

«Його прихильники дійшли висновку, що російська розвідка ввела хімічний діоксин у його їжу, коли він був кандидатом у президенти, що виступав за інтеграцію України із Заходом», – вказує розвідка США.

Розвідники розкривають деталі чотирьох резонансних убивств. Колишнього очільника Чеченської республіки Ічкерія Зелімхана Яндарбієва, якого вбили у 2004 році в Катарі. У 2006 році в Лондоні колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка отруїли радіоактивним полонієм. У 2012 році у Великій Британії загинув російський бізнесмен Олександр Перепеличний. У 2015 році вбили луганського бойовика Олександра Беднова.

У звіті також вказують, що Путін, імовірно, дозволив Рамзану Кадирову самостійно вбивати чеченців за кордоном.

У документі Національної розвідки США також зазначається, що Москва систематично використовує спецслужби для усунення тих, кого вважає загрозою своєму режиму. На думку експертів розвідки, такі вбивства з високою імовірністю триватимуть і надалі.

Нагадаємо, після рішення Віктора Ющенка балотуватися на пост президента України у 2004 році ексголова Верховної Ради Іван Плющ переконував його готуватися до протестів. 

Як відомо, 21 листопада 2004-го розпочалася Помаранчева революція – перший наймасовіший протест у незалежній Україні. У річницю події, яка змінила хід історії, українці ділилися в соцмережах спогадами з тих днів та публікували фото, зроблені на Майдані.

«Главком» до річниці Помаранчевої революції підготував серію матеріалів. Серед них – інтерв'ю з Романом Безсмертним – одним із найближчих соратників Віктора Ющенка, народним депутатом ряду скликань, двічі віцепрем’єром – в уряді Юлії Тимошенко та Юрія Єханурова. На парламентських виборах 2002 року Роман Безсмертний був керівником передвиборчого штабу політичної сили Віктора Ющенка «Наша Україна». У 2004-му – комендантом наметового містечка на Майдані. В інтерв'ю він аналізує причини поразки помаранчевої команди, внутрішні конфлікти та передумови, які були створені для реваншу Віктора Януковича.

Крім того, «Главком» пригадав, як виникла символіка помаранчевого руху, які артефакти її уособлювали та що з ними сталося після Помаранчевої революції.

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Теги: розвідка Москва роман Помаранчева революція революція президент Україна українці протест отруєння Віктор Ющенко Роман Безсмертний путін бізнесмен

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