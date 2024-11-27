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Суд ухвалив вирок екснардепу Олегу Царьову

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Суд ухвалив вирок екснардепу Олегу Царьову

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення екснардепа до відповідальності за злочини

Суд заочно визнав винним екснардепа Олега Царьова у фінансуванні збройної агресії РФ та конфісковано його майно на 460 млн грн. Про це повідомляє СБУ.

«Оскільки зловмисник переховується від правосуддя, розгляд справи відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). За матеріалами СБУ суд призначив Царьову вісім років тюрми, а також конфіскував усе належне йому майно», – йдеться у повідомленні.

У Царьова вилучено:

  • два майнові комплекси у тимчасово захопленому Криму: санаторій «Кірова» та музей «Садиба княгині Барятинської», загальна вартість яких становить понад 456 млн грн;
  • квартиру в центрі Дніпра вартістю 3,2 млн грн;
  • земельну ділянку на Київщині, яка оцінюється у 1,3 млн грн.

«За матеріалами справи, екснардеп-регіонал регулярно фінансує бюджет країни-агресора у вигляді сплати «податків» за свій рекреаційний бізнес у Криму, а також фінансує росгвардію, якій платить за охорону вищеназваних об’єктів», – йдеться у повідомленні.

Суд визнав Царьова винним за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України). Наразі тривають комплексні заходи для притягнення екснардепа до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, що у лютому 2024 року суд арештував нерухомість колишнього народного депутата Олега Царьова, який причетний до фінансування збройної агресії РФ. Мова йде про квартиру у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму.

Теги: росія СБУ суд депутат війна Олег Царьов Україна колабораціонізм

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