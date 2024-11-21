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Держдума РФ затвердила федеральний бюджет з рекордними витратами на армію

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Держдума РФ затвердила федеральний бюджет з рекордними витратами на армію
У 2025 році витрати на статтю «Національна оборона» у бюджеті РФ складають рекордні 13,5 трлн рублів
фото: DW

У сукупності на оборону і безпеку в наступному році Росія витратить близько 41% бюджету

Державна дума РФ у третьому читанні ухвалила закон про федеральний бюджет на 2025-2027, про це повідомляється на її сайті.

Як зазначили «Важные новости», федеральный бюджет Росії затверджено з рекордними військовими витратами. 

У представленій версії бюджету за підсумками другого читання внесені ряд змін, пише ТАСС. Так, додаткові кошти виділені грантам і субсидії фонду «Защитники Отечества», який допомагає «ветеранам СВО». Його осолює племінниця Путіна Анна Цивілєва.

У 2025 році витрати на статтю «Національна оборона» у бюджеті РФ складають рекордні 13,5 трлн рублів. У сукупності на оборону і безпеку в наступному році Росія витратить близько 41% бюджету.

Нагадаємо, Російська Федерація за тиждень війни в Україні витрачає більше, аніж 80% її регіонів протягом року. Про це свідчить проєкт бюджету РФ а наступний рік, повідомляє The Moscow Times. За даними видання, наступного року Росія планує військові видатки на рівні 13,2 трильйона рублів, або ж $95,4 млрд впродовж 2025 року. З цього слідує, що в день в Росії на війну планують витрачати 38 млрд рублів або майже $275 млн.

До слова, Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти і невдалі західні санкції. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на низку економістів та аналітиків. Видання зазначає, що російська економіка перегрілась лише частково. Так, диктатору Володимиру Путіну потрібно щомісячно поповнювати лави армії на 20 тис. осіб через високий рівень смертності та поранень. Однак в підсумку в країні зафіксована майже повна зайнятість та стрімке зростання заробітної плати.

Теги: росія бюджет війна

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