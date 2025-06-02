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Дуда зустрівся із Зеленським і дав йому обіцянку

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Дуда зустрівся із Зеленським і дав йому обіцянку
Зеленський запросив Дуду відвідати Україну. Президент Польщі підтвердив, що здійснить візит до закінчення своєї каденції
фото: скриншот відео

Анджей Дуда «запевнив у своїй послідовній підтримці» членства України в ЄС і НАТО

Президент України Володимир Зеленський Зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Як передає «Главком», про це йдеться на офіційних ресурсах президента України.

«Говорили про двосторонні відносини, дипломатичну роботу і важливість тиску на Росію, щоб наблизити справедливий мир. Також маємо взаємовигідні економічні проєкти. Сподіваюся на їхню успішну реалізацію», – йдеться у повідомленні. Зеленський наголосив, що Україна цінує підтримку польського народу та «особисто Анджея» від самого початку повномасштабного вторгнення.

Глава держави також привітав Польщу з проведенням президентських виборів і Кароля Навроцького – із перемогою на них. Володимир Зеленський зазначив, що продовження допомоги з боку Польщі важливе не лише для України, а й для всієї Європи.

Анджей Дуда «запевнив у своїй послідовній підтримці» членства України в ЄС і НАТО. Володимир Зеленський також запросив Анджея Дуду відвідати Україну. Президент Польщі підтвердив, що здійснить візит до закінчення своєї каденції.

Нагадаємо, у Польщі відбулися вибори президента. За офіційними результатами, Кароль Навроцький, підтриманий партією ПіС, здобув 50,89% голосів (10 606 877 голосів). За Рафала Тшасковського проголосували 49,11% виборців (10 237 286 голосів). Державна виборча комісія Польщі (PKW) опрацювала 100% протоколів. 

Націонал-консерватор, кандидат від партії «Права і справедливості» Навроцький переміг на виборах з результатом понад 10,6 мільйона голосів по всій країні. Лівого ліберала, кандидата від правлячої коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска, та мера Варшави Рафала Тшасковського обрали трохи більше 10,2 мільйона поляків.

До слова, кандидат у президенти Польщі та представник «Громадянської платформи» Рафал Тшасковський завчасно оголошував про свою перемогу на виборах ще до завершення підрахунку голосів.

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Теги: Володимир Зеленський Анджей Дуда

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