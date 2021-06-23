Закон про олігархів. Група депутатів Європарламенту з Італії виступила проти його ухвалення

Жоден з євродепутатів досі не переймався долею Україною, принаймні у позитивному сенсі

Обрані в Італії депутати Європейського парламенту, які досі не були помічені в увазі до українських питань, виступили проти так званого «антиолігархічного» урядового законопроєкта. Про це повідомляє «Європейська правда».

У розпорядженні редакції опинився лист двох парламентарів, що надійшов до уряду та парламенту 14 червня (хоча був підписаний двома тижнями раніше), в обох органах підтвердили отримання такого листа. Авторами документу є депутати Фульвіо Мартушелло та Джанна Ганча. Вони спробували переконати українську владу не ухвалювати законопроєкт 5600, щоби «запобігти краху найважливіших секторів української економіки».

Втім, з’ясувалося, що жоден з авторів досі не переймався долею Україною, принаймні у позитивному сенсі. Дженні Ганча – предствницця відкрито проросійської крайньо правої партії «Ліга», а Фульвіо Мартушелло найбільш відомий співпрацею з диктаторськими режимами. Втім, він один раз проводив подію, пов’язану з Україною, виступаючи проти надання Києву макрофінансової допомоги. Його партнером тоді став ще один італійський парламентар, що брав участь у відкритті «центру ДНР» у Турині.

Втім, заяву євродепутатів активно поширювали у публікаціях, що мали ознаки замовності; в останній публікації до них долучився ще один євродепутат з Італії Джузеппе Феррандіно, для нього це також став перший перетин з Україною.

Нагадаємо,що 2 червня президент України Володимир Зеленський подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.

Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.