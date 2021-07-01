Верховна Рада ухвалила за основу закон Зеленського про олігархів
Перед голосуванням міністр юстиції наголосив на важливості закону та запевнив, що до реєстру олігархів включатимуть лише після детального опрацювання РНБО
У четвер, 1 липня, під час позачергового засідання Верховної Рада депутати проголосували за основу проєкт закону №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».
Відповідне рішення підтримали у першому читанні 275 нардепів, проти виступили 39 обранці, утрималися – 19, не голосували – вісім депутатів.
Перед голосуванням міністр юстиції Денис Малюська наголосив на важливості закону та запевнив, що до реєстру олігархів включатимуть лише після детального опрацювання РНБО.
У підсумку жодного голосу за закон не дали ОПЗЖ, «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку червня подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.
Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.
Тим часом, обрані в Італії депутати Європейського парламенту, які досі не були помічені в увазі до українських питань, виступили проти так званого «антиолігархічного» урядового законопроєкта.
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