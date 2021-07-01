Верховна Рада ухвалила за основу закон Зеленського про олігархів

Жодного голосу за закон не дали ОПЗЖ, «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос»

Перед голосуванням міністр юстиції наголосив на важливості закону та запевнив, що до реєстру олігархів включатимуть лише після детального опрацювання РНБО

У четвер, 1 липня, під час позачергового засідання Верховної Рада депутати проголосували за основу проєкт закону №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

Відповідне рішення підтримали у першому читанні 275 нардепів, проти виступили 39 обранці, утрималися – 19, не голосували – вісім депутатів.

Перед голосуванням міністр юстиції Денис Малюська наголосив на важливості закону та запевнив, що до реєстру олігархів включатимуть лише після детального опрацювання РНБО.

У підсумку жодного голосу за закон не дали ОПЗЖ, «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку червня подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.

Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

Тим часом, обрані в Італії депутати Європейського парламенту, які досі не були помічені в увазі до українських питань, виступили проти так званого «антиолігархічного» урядового законопроєкта.