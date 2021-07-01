Сюмар пояснила, чому закон про олігархів – «найбільша корупційна схема»

Виступаючи з трибуни Ради, Сюмар назвала деолігархізацію Зеленського комедією, з якої планують зробити цілий серіал для утримання рейтингу

Олігархічні групи у Верховній Раді дружно і радісно проголосували за законопроект Зеленського про деолігархізацію. Про це написала у Facebook народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар.

«Той «приємний» момент, коли олігархи з «Майбаху» і «Довіри» дружно і радісно голосують за «деолігархізацію» Зеленського. Абсурд має бути повним», – заявила Сюмар.

Виступаючи з трибуни Верховної Ради, вона назвала деолігархізацію Зеленського комедією, з якої планують зробити цілий серіал для утримання рейтингу. Сюмар наголосила – насправді це велика корупційна схема.

«Люди, які сьогодні при владі, спеціалізувались на тому, що знімали комедії, і продовжують робити це далі. Тільки якщо раніше комедія Зеленського разом з Кіркоровим називалась «Любовь в большом городе», то те, що зараз буде відбуватися, можна назвати «Любовь с большими парнями» за грубі гроші. Чому? Тому що весь цей закон найбільше нагадує мегакорупційну схему за принципом «вхід рубль – вихід десять», – говорить Сюмар.

«Як в нас пропонується призначати олігархами: засідає ціле РНБО, воно голосує за включення в реєстр, дає красиві брифінги. Далі всі йдуть на телеканали – а потім РНБО виключає з реєстру олігархів. Без жодних критеріїв, без розуміння, чому і як. Таке враження, що РНБО оголошує: «Хлопці, вільна каса!». Тільки розраховуватися пропонують сайтами і телеканалами», – зауважує Сюмар.

«Питання, кешем будете брати чи ні? Ну мені здається, кешем беруть вже й зараз для зарплат в конвертах. Хочеться ще більшої каси?», – іронізує Сюмар.

«А найбільша комедія в тому, що олігархи радісно проголосують за цей закон. Тому що вони дуже добре знають, що це всього-навсього гра. Ігри для електорату. І завтра ті самі олігархи будуть далі отримувати свої надприбутки. Тому що далі влада просто підніме тарифи, і люди, мільйони українців, які будуть дивитися шоу по телевізору, будуть цим самим олігархам платити вищі тарифи», – прогнозує Сюмар.

«Це погана і нечесна комедія. Вона справді нагадує фарс. Так як і боротьба з контрабандою, мільярд дерев і подібні пусті і фейкові речі. Для того, щоб боротися з олігархами, треба приймати антимонопольне законодавство, треба не брати людей олігархів у списки депутатів і не призначати цих людей міністрами. Але цього не буде. Буде шоу «деолігархізація на всіх телеканалах країни», – резюмує Вікторія Сюмар.

Зазначимо, Верховна Рада 1 липня проголосувала у першому читанні за проєкт закону президента про олігархів. Відповідне рішення підтримали 275 нардепів, проти виступили 39 обранці, утрималися – 19, не голосували – вісім депутатів. Жодного голосу за закон не дали ОПЗЖ, «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».

Під час обговорення закону лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розсмішила колег з парламенту.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку червня подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.

Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

Тим часом, обрані в Італії депутати Європейського парламенту, які досі не були помічені в увазі до українських питань, виступили проти так званого «антиолігархічного» урядового законопроєкта.