Нардепи від «Голосу» проголосували за зміну глави фракції, але той не здається

11 депутатів від «Голосу» проголосували за звільнення з посади керівника фракції Ярослава Железняка

Лист про зміну очільника фракції був надісланий спікеру парламенту Дмитру Разумкову

Фракція політичної фракції «Голос» на своєму засіданні проголосувала за звільнення з посади керівника фракції Ярослава Железняка. Тепер тимчасово виконувати обов'язки голови фракції буде кіборг Роман Костенко. Про це написала у Facebook депутатка від «Голосу» Олександра Устінова.

Зазначається, що за зміну очільника фракції проголосували 11 народних депутатів, або більшість членів фракції у Верховній Раді. Лист з відповідним рішенням був надісланий спікеру парламенту Дмитру Разумкову.

«Я представляю позицію найбільшої партійної організації, яка вимагає звільнення керівника фракції та партії. Саме тому нами було ухвалено рішення про звільнення голови фракції, адже це те, що ми повинні зробити, щоб перезапустити роботу «Голосу», яка останні пів року була заблокована», – заявив народний депутат від «Голосу» зі Львова Ярослав Рущишин.

Натомість Железняк заявив, що згідно положення про фракцію «Голос», рішення про зміну очільника фракції приймається 14 голосами.

«Навіть якщо б таке рішення було (спойлер: не було ). Погано, що ніхто Регламент та Положення про фракцію так і не прочитав. Тому заяви колег прошу не сприймати як такі, що відповідають дійсності», – написав Железняк у Facebook.

Зазначимо, партія «Голос» планує провести з'їзд 29 липня. На з'їзді обговорять кандидатів на голову партії, але до кінця порядок денний невідомий.

Раніше депутатка Олександра Устінова заявила, що лідерка «Голосу» намагається одноособово контролювати фінансування політсили.

Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».

Додамо, що в 7 червня 2021 року Сергій Притула вийшов із партії «Голос».

Також Черкаський, Львівський і Івано-Франківський осередки партії «Голос» закликали лідерку політсили Кіру Рудик добровільно скласти повноваження і провести прозорий з'їзд, на якому оберуть нового голову.