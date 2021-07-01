Тимошенко й олігархи. Лідерка «Батьківщини» розсмішила колег у парламенті

«Чесно кажучи, мене важко звинуватити у тому, що я десь там за олігархів», – сказала Тимошенко. Її висловлювання в парламенті зустріли сміхом

Висловлювання лідерки ВО «Батьківщина» у Раді зустріли гучним сміхом та оплесками

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розсмішила колег з парламенту під час обговорення законопроєкту про олігархів.

«Шановні друзі, чесно кажучи, приємно читати подібні законопроєкти. Це просто такий треш, що хочеться сміятися реально. Чесно кажучи, мене важко звинуватити у тому, що я десь там за олігархів», – сказала Тимошенко.

Її висловлювання у Раді зустріли гучним сміхом та оплесками.

«Я рада, що вам це подобається... Я єдиний політик, якого саме олігархи кидали у в’язницю», – відповіла на сміх лідерка «Батьківщини».

Вона також заявила, що поки перебувала у в’язниці, «95 квартал» виступав перед олігархами з номером про рояль.

Зазначимо, Верховна Рада у підсумку все ж проголосувала у першому читанні за проєкт закону президента про олігархів. Відповідне рішення підтримали 275 нардепів, проти виступили 39 обранці, утрималися – 19, не голосували – вісім депутатів. Жодного голосу за закон не дали ОПЗЖ, «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку червня подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.

Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

Тим часом, обрані в Італії депутати Європейського парламенту, які досі не були помічені в увазі до українських питань, виступили проти так званого «антиолігархічного» урядового законопроєкта.