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    Тимошенко й олігархи. Лідерка «Батьківщини» розсмішила колег у парламенті

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    &laquo;Чесно кажучи, мене важко звинуватити у тому, що я десь там за олігархів&raquo;, &ndash; сказала Тимошенко. Її висловлювання в парламенті зустріли сміхом - Тимошенко й олігархи. Лідерка «Батьківщини» розсмішила колег у парламенті
    «Чесно кажучи, мене важко звинуватити у тому, що я десь там за олігархів», – сказала Тимошенко. Її висловлювання в парламенті зустріли сміхом
    Скріншот з трансляції каналу Рада

    Висловлювання лідерки ВО «Батьківщина» у Раді зустріли гучним сміхом та оплесками

    Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розсмішила колег з парламенту під час обговорення законопроєкту про олігархів.

    «Шановні друзі, чесно кажучи, приємно читати подібні законопроєкти. Це просто такий треш, що хочеться сміятися реально. Чесно кажучи, мене важко звинуватити у тому, що я десь там за олігархів», – сказала Тимошенко.

    Її висловлювання у Раді зустріли гучним сміхом та оплесками.

    «Я рада, що вам це подобається... Я єдиний політик, якого саме олігархи кидали у в’язницю», – відповіла на сміх лідерка «Батьківщини».

    Вона також заявила, що поки перебувала у в’язниці, «95 квартал» виступав перед олігархами з номером про рояль.

    Зазначимо, Верховна Рада у підсумку все ж проголосувала у першому читанні за проєкт закону президента про олігархів. Відповідне рішення підтримали 275 нардепів, проти виступили 39 обранці, утрималися – 19, не голосували – вісім депутатів. Жодного голосу за закон не дали ОПЗЖ, «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку червня подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.

    Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

    Тим часом, обрані в Італії депутати Європейського парламенту, які досі не були помічені в увазі до українських питань, виступили проти так званого «антиолігархічного» урядового законопроєкта.

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    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина Верховна Рада депутат олігархи закон політика Квартал 95
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    Тимошенко й олігархи. Лідерка «Батьківщини» розсмішила колег у парламенті