Лідер «Євросолідарності» вважає, що давати свічення комісії мають усі причетні до «зливу» спецоперації

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликає парламент внести справу про «вагнергейт» до предмету відання Тимчасової слідчої комісії. Про це він заявив під час погоджувальної ради.

Порошенко вважає, що давати свічення комісії мають усі причетні до «зливу» спецоперації.

«Днями виповнюється річниця, як зрадники в керівництві країни зірвали операцію, що увійшла вже зараз назавжди в історію України як операція «вагнерівців», – зауважив п’ятий президент.

«Мені точно є про що доповісти ТСК. І я із задоволенням поспілкуюся з членами комісії. Але ТСК, яка береться за це питання, – не слідча комісія всього парламенту, а лише політклуб двох фракцій – «слуг народу» і ОПЗЖ», – констатував Порошенко.

«Я думаю, вам там ще не вистачає Путіна з Лукашенком, щоб із ними обговорити позицію по «злиттю» цієї операції», – зауважив Порошенко.

«Необхідно обов’язково додати «вагнергейт» до предмету відання чинної комісії. Поставити це на голосування і запросити всіх, хто причетний до «зливу» цієї операції, – наголосив лідер «Європейської солідарності».

Як повідомлялося, Порошенко готовий прийти на засідання слідчої комісії разом із Зеленським.

Додамо, що активісти подали у ДБР заяву про «держзраду» Зеленського.

Раніше лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що його команда вимагає внести розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера до порядку денного тимчасової слідчої комісії.

11 червня представники фракцій політичних партій «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв, «Голосу» Роман Костенко та Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергій Євтушок надали згоду на входження до складу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування дій чиновників проти суверенітету України. Ар’єв наголосив, що їхнє входження до ТСК можливе лише після надання гарантій, що зрив спецоперації із затримання «вагнерівців» розслідуватимуть першочергово.

А вже згодом у інтерв'ю телеканалу 1+1 президент Володимир Зеленський відверто зізнається в навмисному перешкоджанні діяльності українських спеціальних служб з виманювання найманців ПВК Вагнера із Росії через Білорусь для покарання їх за воєнні злочини на Донбасі, а також у розголошенні державної таємниці.

Президента висміяли в соцмережах.

Народні депутати вимагають викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі вагнерівців.

Як уже розповідав «Главком», Bellingcat готує документальний фільм про допущений Україною зрив скандального розслідування щодо «вагнерівців».

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