Арахамія заявив про одну кадрову зміну в Кабміні



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Арахамія заявив про одну кадрову зміну в Кабміні

З 80% ймовірністю поміняють одного міністра, зазначив Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що прогнозує заміну одного міністра в уряді.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Я очікую, може бути максимум два, але найбільш ймовірно одна кадрова зміна в Кабміні», - сказав він.

За його словами, з 80% ймовірністю поміняють одного міністра. Однак Арахамія не уточнив, кого саме.

При цьому глава фракції заявив, що це не міністр юстиції.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що депутати не задоволені роботою міністра економіки Ігоря Петрашка, який не має плану виходу з кризи та проводить незрозумілу кадрову політику.