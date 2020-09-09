Арахамія заявив про одну кадрову зміну в Кабміні
Арахамія заявив про одну кадрову зміну в Кабміні
З 80% ймовірністю поміняють одного міністра, зазначив АрахаміяГолова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що прогнозує заміну одного міністра в уряді.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Я очікую, може бути максимум два, але найбільш ймовірно одна кадрова зміна в Кабміні», - сказав він.
За його словами, з 80% ймовірністю поміняють одного міністра. Однак Арахамія не уточнив, кого саме.
При цьому глава фракції заявив, що це не міністр юстиції.
Нагадаємо, раніше народний депутат України, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що депутати не задоволені роботою міністра економіки Ігоря Петрашка, який не має плану виходу з кризи та проводить незрозумілу кадрову політику.