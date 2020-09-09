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    Політика

    Арахамія заявив про одну кадрову зміну в Кабміні

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    Арахамія заявив про одну кадрову зміну в Кабміні - Арахамія заявив про одну кадрову зміну в Кабміні
    Арахамія заявив про одну кадрову зміну в Кабміні

    З 80% ймовірністю поміняють одного міністра, зазначив Арахамія

    Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що прогнозує заміну одного міністра в уряді.

    Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

    «Я очікую, може бути максимум два, але найбільш ймовірно одна кадрова зміна в Кабміні», - сказав він.

    За його словами, з 80% ймовірністю поміняють одного міністра. Однак Арахамія не уточнив, кого саме.

    При цьому глава фракції заявив, що це не міністр юстиції.

    Нагадаємо, раніше народний депутат України, член комітету ВР з питань економічного розвитку  Людмила Буймістер заявила, що депутати не задоволені роботою міністра економіки Ігоря Петрашка, який не має плану виходу з кризи та проводить незрозумілу кадрову політику.

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    Кабмін міністр Давид Арахамія
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