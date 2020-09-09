Шмигаль розповів, наскільки зростуть доплати лікарям



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У квітні 2020 року зарплата в сфері «Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги» становила 7035 гривень

Доплати лікарям в середньому підвищаться на три тисячі гривень, – сказав прем'єр

Кабінет міністрів 9 вересня на засідання вирішив збільшити доплати лікарям в середньому на три тисячі гривень. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Голова уряду зазначив, що також Кабмін продовжує облаштовувати ліжкомісця у медзакладах для заражених коронавірусом.

«На ці потреби спрямовано майже 6 мпрд гривень, а безпосередньо лікарям будуть збільшені доплати на 3 тисячі гривень», – сказав Шмигаль.

Шмигаль додав, що на позачерговому засіданні уряду було прийнято рішення про додаткове облаштування лікарень в умовах епідемії.

Зазначимо, в липні уряд виділив кошти на підвищення зарплат медичним працівникам з 1 вересня.

Раніше повідомлялося, що Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив підвищення зарплат медичним працівникам.

До слова, в квітні 2020 року зарплата в сфері «Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги» становила 7035 гривень, або 67,4% від середньої в економіці.

Як повідомлялося, зарплати медиків зростуть з 1 вересня. Міністр озвучив деталі.

До слова, у липні заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев в інтерв’ю «Главкому» заявив, що в Україні існує недофінансування системи охорони здоров’я, проте грошей на підняття зарплат медикам наразі нема.

Також уряд встановив суми виплат медикам, які постраждали через коронавірус.

Між іншим, 25 серпня Верховна Рада проголосувала за підвищення «мінімалки».

Як повідомлялося, 7 серпня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.

Згодом у Раді оприлюднили текст законопроєкту про підвищення мінімальної зарплатні.

Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».