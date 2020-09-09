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    Кабмін скасував обов’язкову ізоляцію для молоді з ОРДЛО, яка прямує на навчання

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    Також, самоізоляцію можуть не проходити люди, які супроводжують молодь на навчання - Кабмін скасував обов’язкову ізоляцію для молоді з ОРДЛО, яка прямує на навчання
    Також, самоізоляцію можуть не проходити люди, які супроводжують молодь на навчання

    Абітурієнтам дозволили не проходити самоізоляцію

    Сьогодні, 9 вересня, уряд прийняв рішення щодо молоді, яка їде навчатись з тимчасово окупованих територій. Відповідне рішення прийняли на засідання Кабміну.

    Також дозволили не проходити самоізоляцію особам, які їх супроводжують. Рішення було прийнято з доопрацюванням в одноденний термін.

    Нагадаємо, що з 1 серпня скасовується обов’язкова самоізоляція для осіб, які прямують в Україну з окупованих територій Донбасу та анексованого Криму. Самоізоляцію для тих, хто в'їжджає з окупованих територій скасовано через зміни, прийняті Кабміном щодо постанови номер 641.

    Крім того, столична влада назвала головні причини зростання хворих на Covid-19.

    До слова, прем’єр-міністр Шмигаль заявив, що адаптивний карантин «очевидно буде продовжений» після 31 жовтня.

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