Як минуло святкування Рош га-Шана в Умані: місцева влада відзвітувала

Хасиди прибули до Умані попри численні рекомендації утриматися від поїздок в охоплену війною Україну

Усього до Умані приїхали близько 35 тисяч хасидів, вони вже починають роз’їжджатися

Святкування Рош га-Шана в Умані на Черкащині пройшло «без подій надзвичайного характеру», заявив начальник Уманської районної військової адміністрації Ігор Миклащук. Про це повідомляє «Радіо Свобода»

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«Захід відбувся без подій надзвичайного характеру. Дуже гарно спрацювали Національна поліція, ДСНС і місцева влада. Не було звернень з боку громадян, що паломники комусь заважають під час комендантської години… Ми періодично перевіряли укриття, то під час повітряної тривоги укриття завжди були заповнені. Все залежить від особистого ставлення паломників до безпеки», – розповів він.

За його словами, всього до Умані приїхали близько 35 тисяч хасидів, вони вже починають роз’їжджатися.

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15 вересня перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч в ефірі «Радіо Свобода» заявив, що достатньої кількості укриттів для усіх паломників-хасидів в Умані немає, однак більшість із них і не йдуть в укриття, коли лунає тривога.

Тисячі хасидів щороку у вересні з’їжджаються до міста Умань на Черкащині, щоб у дні святкування Рош га-Шана – єврейського Нового року – відвідати могилу засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана. Вони вірять, що це принесе їм щастя на увесь рік. Цього року святкування Рош га-Шана припало на 15–17 вересня. Попри заклики як української, так і ізраїльської влади утриматися від поїздки до Умані через загрозу обстрілів з боку Росії, до міста прибули тисячі паломників.

Нагадаємо, що в першій половині 2023 року понад дві тисячі громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тис. українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.

Депутат Кнесету Зеєв Елькін пояснив, що Ізраїль застосовує жорсткі обмеження на в'їзд для громадян країн, де є великий відсоток тих, хто не повертається додому, в тому числі українців.