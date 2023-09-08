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Зеленський дорікнув партнерам надто довгою санкційною паузою (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський дорікнув партнерам надто довгою санкційною паузою (відео)
фото: Офіс президента

Глава держави: «Дуже важливо додати рішень вільного світу, який повинен захищати себе»

Президент України Володимир Зеленський розповів, що сьогоднішній день був дуже насиченим на міжнародну комунікацію. Про це він сказав у вечірньому зверненні до українців.

«Україну мають чути у світі, мають розуміти. Спільні емоції – це завжди велике джерело для більшої підтримки. Саміт Ялтинської європейської стратегії – різні зустрічі, інтерв’ю. Зустріч з учасниками нашої санкційної групи, яка працює під керівництвом Андрія Єрмака та Майкла Макфола. Звіт про те, чого вже досягнуто в роботі з нашими партнерами заради санкцій проти Росії. Орієнтири на найближчий час. Зараз бачимо надто довгу санкційну паузу з боку партнерів. І надто активні спроби Росії обійти санкції. Дуже важливо додати рішень вільного світу, який повинен захищати себе. І захистити!», – зазначив він.

Глава держави визначив три пріоритети про які говорили на саміті: подальші санкції проти енергосектору Росії, реальні обмеження постачання терористам чипів і загалом мікроелектроніки та подальше блокування російського фінансового сектору.

Крім того, напередодні Дня спорту президент зустрівся зі спільнотою українських спортсменів. 

А також провів сьогодні й важливу підготовчу нараду щодо міжнародного заходу, який планується на найближчий час – на цей вересень. – «Деталі – трохи згодом. Готуємо для наших воїнів важливий оборонний пакет».

«І ще одне. Шеврони. Хлопці, наші бригади, які я відвідував нещодавно в Донецькій області, в Запорізькій, – ваші шеврони вже тут, у кабінеті, на дошках. Я пишаюся кожною нашою бригадою, кожним воїном! Слава всім, хто б’ється заради нашої держави! Я дякую кожному й кожній, хто працює заради української сили! І всім, хто допомагає нашим людям долати цей час, долати наслідки російського терору. Обов’язково переможемо!», – завершив президент.

Нагадаємо, триває 562-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 10 ракетних, 60 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Теги: Володимир Зеленський війна ЗСУ санкції

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