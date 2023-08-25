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Скільки людей ще може мобілізувати Росія? Буданов назвав шокуючу цифру

Діана Гасюк
glavcom.ua
Скільки людей ще може мобілізувати Росія? Буданов назвав шокуючу цифру
Російська Федерація розглядає можливість додатково призвати 450 тисяч осіб
фото з відкритих джерел

За словами керівника військової розвідки, в Росії триває постійна «прихована мобілізація»

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про те, що Російська Федерація розглядає можливість додатково призвати 450 тисяч осіб. Про це він розповів в інтервʼю «Радіо Свобода».

За словами керівника військової розвідки, мобілізація в Росії не зупинялась й постійно відбувалась, щомісяця 20-22 тисячі людей набирають в армію. Від початку минулої осені призвали близько 350 тисяч людей.

«Призов йде кожного місяця. Називається «прихована мобілізація». Є такий термін. Від 20 до 22 тисяч щомісяця призивається за мобілізацією. Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, по призову додатково 450 тисяч», – сказав він.

Водночас він підкреслив, що таким чином розвіюється міф про «мізерні втрати» армії РФ.  «Саме по собі це наводить на наступне питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? Ну, ось ви і побачите, що правда десь посередині буде», – зазначив Буданов.

Раніше повідомлялося, що Росія може запустити нову хвилю публічної мобілізації вже восени. При цьому у Кремлі думають над тим, як підвищити готовність населення вмерти на війні.

Як повідомляв представник головного управління розвідки Андрій Юсов, російська влада щомісяця мобілізовує близько 20 тис. людей. Також повідомлялося, що колишній російський міністр після отримання повістки втік до США.

Триває 548-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. 

Теги: росія Кирило Буданов населення влада мобілізація радіо Свобода Міноборони міністр втрати

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