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Підрив «Північних потоків»: німецькі слідчі вірять в український слід у справі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Підрив «Північних потоків»: німецькі слідчі вірять в український слід у справі
26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані
фото ілюстративне

За розслідуванням справи уважно стежить офіс канцлера Олафа Шольца

Німецькі слідчі вважають переконливими докази того, що до підриву газопроводів «Північний потік» і «Північний потік-2» у 2022 році причетні особи, пов'язані з Україною. Про це повідомили у п'ятницю, 25 серпня, німецькі медіакомпанія ZDF і видання Spiegel з посиланням на джерела в слідчих органах, пише DW.

Прокуратура Німеччини наразі продовжує розслідування, але, як зазначають журналісти, слідчі вважають переконливими докази, що ведуть до України. При цьому, за даними ЗМІ, переконливих доказів щодо причетності росіян до підриву газогонів наразі не виявили.

У полі зору слідчих органів, як і раніше, знаходиться команда яхти Andromeda, яка ймовірно, використовувалась для підриву газопроводів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на борту яхти на початку вересня 2022 року з порту німецького міста Росток у море вийшли п'ятеро чоловіків і одна жінка. Судно взяла в оренду польська фірма, що належала українцям.

Тепер медіа стверджують, що, за даними слідства, люди, які знаходились на яхті до та після вибухів на газопроводах, перебували на території України. Слідство не виключає, що є відеозаписи з імовірними зловмисниками, зроблені в польському порту Колобжег, де зупинялася Andromeda.

Втім, ще у березні німецьке видання Bild писало про низку сумнівів щодо причетності яхти Andromeda до вибухів. По-перше, вона не має крана для того, щоб безпечно опустити в воду обсяги вибухівки, необхідні для диверсії таких масштабів. По-друге, необхідну вибухівку - від 600 до 900 кілограмів - важко було непомітно провезти через Польщу та Німеччину. По-третє, на яхті відсутнє спеціальне водолазне обладнання, яке дозволяє закласти вибухівку на 80-метровій глибині.

Як зазначають ZDF і Spiegel, за розслідуванням справи уважно стежить офіс канцлера Олафа Шольца. Вони пишуть, що канцлер уже неодноразово консультувався з радниками щодо того, як поводитись у політичному плані, якщо підтвердиться, що зловмисники - з України.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

Російський диктатор Володимир Путін впевнений, що за вибухами на «Північних потоках» стоять спецслужби США.

У липні повідомлялося, що німецькі слідчі органи виявили сліди підводної вибухівки у зразках, взятих з яхти, яка, як підозрює слідство, могла бути використана для підриву газопроводів «Північний потік».

Теги: вибух Польща Німеччина розслідування Україна Північний потік-2 Північний потік

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