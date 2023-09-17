Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День рятівника. Зеленський показав захопливі фото та відео до свята

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
День рятівника. Зеленський показав захопливі фото та відео до свята
17 вересня – День рятівника в Україні
фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У цей день варто подякувати нашим працівникам і працівницям ДСНС за тисячі врятованих життів

Сьогодні, 17 вересня, в Україні відзначається День рятівника. Президент Володимир Зеленський привітав усіх наших працівників і працівниць Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які щодня рятують життя українців та ліквідовують наслідки російських обстрілів. 

Глава держави поділився світлинами та відео на честь свята.

10 фото
На весь екран
17 вересня – День рятівника в Україні
фото: t.me/V_Zelenskiy_official

«За щоденною роботою працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій — уже тисячі врятованих після російських обстрілів людських життів, понад 100 тисяч ліквідованих пожеж, більш як 430 тисяч знешкоджених вибухонебезпечних предметів.

Я дякую всім, хто рятує, за те, що ви даєте такий взірець – взірець самовідданості й зосередженості на інтересах держави та людей», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що 17 вересня, окрім Дня рятівника відзначається Всенародний день батька і Міжнародний день кантрі музики. А за церковним календарем сьогодні – день пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.

Читайте також: 17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: ДСНС Володимир Зеленський рятувальники

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський у Києві, 20 лютого 2023 року
Байден та Зеленський скоро зустрінуться? Держсекретар Блінкен зробив цікавий натяк
7 вересня, 00:36
Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу
Зеленський повідомив про важливі результат переговорів із Японією
9 вересня, 15:58
Володимир Зеленський: «Контрнаступ – це не кіно на півтори години»
В України не буде щасливого кінця війни – Зеленський
11 вересня, 13:02

Суспільство

День рятівника. Зеленський показав захопливі фото та відео до свята
День рятівника. Зеленський показав захопливі фото та відео до свята
Бабине літо. Синоптики порадували прогнозом на понеділок
Бабине літо. Синоптики порадували прогнозом на понеділок
Хотів попередити літніх сусідів про тривогу. Згадаймо 14-річного В'ячеслава Ялишева
Хотів попередити літніх сусідів про тривогу. Згадаймо 14-річного В'ячеслава Ялишева
«Їдять тортики», «б'ються зонтиками» і «не носять газет». На що скаржаться клієнти «Укрпошти»
«Їдять тортики», «б'ються зонтиками» і «не носять газет». На що скаржаться клієнти «Укрпошти»
Міненерго пояснило, чи будуть блекаути і відключення у разі обстрілів РФ
Міненерго пояснило, чи будуть блекаути і відключення у разі обстрілів РФ
Поїхала в санаторій за годину до повернення чоловіка з фронту: навіщо росіяни вигадали цей фейк
Поїхала в санаторій за годину до повернення чоловіка з фронту: навіщо росіяни вигадали цей фейк

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Наступ триває. Відкрилась нова гаряча точка боїв
17K
«Українській слід» у біографії Уткіна: що пов'язує ватажка ПВК «Вагнер» з Україною
15K
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9941
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
9245
Ким можуть замінити Кадирова: названо трьох кандидатів
6328
«Їдять тортики», «б'ються зонтиками» і «не носять газет». На що скаржаться клієнти «Укрпошти»

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Сьогодні, 05:50
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:32
Радник прем‘єр-міністра оцінив стан підготовки обленерго до зими
Вчора, 11:05
ЗСУ просуваються на двох напрямках: Генштаб назвав райони, де є успіх
Вчора, 07:35
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
Вчора, 05:22

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту