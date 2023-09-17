День рятівника. Зеленський показав захопливі фото та відео до свята

У цей день варто подякувати нашим працівникам і працівницям ДСНС за тисячі врятованих життів

Сьогодні, 17 вересня, в Україні відзначається День рятівника. Президент Володимир Зеленський привітав усіх наших працівників і працівниць Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які щодня рятують життя українців та ліквідовують наслідки російських обстрілів.

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Глава держави поділився світлинами та відео на честь свята.

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17 вересня – День рятівника в Україні фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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«За щоденною роботою працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій — уже тисячі врятованих після російських обстрілів людських життів, понад 100 тисяч ліквідованих пожеж, більш як 430 тисяч знешкоджених вибухонебезпечних предметів.

Я дякую всім, хто рятує, за те, що ви даєте такий взірець – взірець самовідданості й зосередженості на інтересах держави та людей», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що 17 вересня, окрім Дня рятівника відзначається Всенародний день батька і Міжнародний день кантрі музики. А за церковним календарем сьогодні – день пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.