День рятівника. Зеленський показав захопливі фото та відео до свята
У цей день варто подякувати нашим працівникам і працівницям ДСНС за тисячі врятованих життів
Сьогодні, 17 вересня, в Україні відзначається День рятівника. Президент Володимир Зеленський привітав усіх наших працівників і працівниць Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які щодня рятують життя українців та ліквідовують наслідки російських обстрілів.
Глава держави поділився світлинами та відео на честь свята.
«За щоденною роботою працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій — уже тисячі врятованих після російських обстрілів людських життів, понад 100 тисяч ліквідованих пожеж, більш як 430 тисяч знешкоджених вибухонебезпечних предметів.
Я дякую всім, хто рятує, за те, що ви даєте такий взірець – взірець самовідданості й зосередженості на інтересах держави та людей», – заявив Зеленський.
Нагадаємо, що 17 вересня, окрім Дня рятівника відзначається Всенародний день батька і Міжнародний день кантрі музики. А за церковним календарем сьогодні – день пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.
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